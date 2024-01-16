Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε δεκάδες Παλαιστίνιους μαχητές στη βόρεια Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του σκότωσαν δεκάδες Παλαιστίνιους μαχητές γύρω από την πόλη Μπέιτ Λαχία στη βόρεια Γάζα και επίσης εντόπισαν περίπου 100 εγκαταστάσεις εκτόξευσης ρουκετών.

"Στη διάρκεια των δραστηριοτήτων των IDF (Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας) στην περιοχή της Μπέιτ Λαχία, οι στρατιώτες εντόπισαν περίπου 100 εγκαταστάσεις εκτόξευσης ρουκετών και 60 έτοιμες για χρήση ρουκέτες. Ο στρατός σκότωσε δεκάδες τρομοκράτες κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας αυτής", προσθέτει ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

