Το Volvo EX30 κατακτά το φημισμένο Red Dot «Best of the Best» Design Award

Το βραβείο είναι μία αναγνώριση της σχεδιαστικής αριστείας με κριτήριο την ποιότητα 4 βασικών αρχών του καλού design: τη λειτουργία, τη γοητεία, τη χρηστικότητα και την υπευθυνότητα. Η επιτροπή των 39 ειδικών από όλο τον κόσμο επέλεξε το EX30 ως νικητή σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πεδίο, με συνολική βαθμολογία 93/100.



«Το Volvo EX30 ενσωματώνει τις σχεδιαστικές αξίες της Volvo Cars σε ένα πιο μικρό σχήμα και αποτελεί υπόδειγμα premium σκανδιναβικού design, όπου η μορφή ακολουθεί τη λειτουργία», λέει ο Jim Rowan (Τζιμ Ρόουαν), CEO της Volvo Cars. «Το EX30 επιδεικνύει το χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα από κάθε άλλο αμιγώς ηλεκτρικό Volvo μέχρι σήμερα και σχεδιάστηκε για να είναι τόσο ασφαλές όσο αναμένετε από ένα Volvo. Φέρει πλήθος εξαιρετικά προηγμένων τεχνολογιών και ταιριάζει τέλεια στη σημερινή αγορά, καθώς ένας όλο και μεγαλύτερος αριθμός αγοραστών αυτοκινήτου κάνει τη μετάβαση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.»

Το EX30 έχει μακρύ μεταξόνιο, μεγάλους τροχούς και ισομήκεις προβόλους που προσδίδουν ισορροπία και κομψότητα στην εξωτερική εμφάνιση. Η χρήση φυσικών και ανακυκλωμένων υλικών στο αυτοκίνητο συνιστά ακόμη ένα βήμα προς τους στόχους μας για τη βιωσιμότητα. Επιπλέον, αξιοποιήσαμε τον χώρο του ηλεκτρικού αυτοκινήτου και δημιουργήσαμε ένα κεντρικό θέμα για όλα, από τους χώρους αποθήκευσης ως τα χειριστήρια και τις οθόνες, επιτυγχάνοντας έναν ευέλικτο χώρο με premium αναλογίες.

https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/327079/videos

Ένα πολυβραβευμένο αυτοκίνητο

Το EX30 αποκαλύφθηκε το περασμένο καλοκαίρι και ήδη έχει κατακτήσει περισσότερα από 20 σημαντικά βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του διακεκριμένου βραβείου Car Design 2024, που θεσμοθετήθηκε το 1984 από το περιοδικό auto&design. Κατέκτησε, επίσης, το The Sun Car of the Year, το Small SUV/Crossover of the Year από τη Sunday Times, και το Eco Warrior of the Year από το περιοδικό Top Gear.

