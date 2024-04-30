Το This is Athens – City Festival του Δήμου Αθηναίων και ο ΜΕΝΤΑ 88 παρουσιάζουν ένα ανοιξιάτικο ΜΕΝΤΑ LIVE, με τη Νίνα Μαζάνη.
Κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης, η πολυτάλαντη τραγουδίστρια εμφανίζεται για εμάς στον πεζόδρομο, σε μια παρεΐστικη και ατμοσφαιρική συναυλία, γεμάτη ενέργεια.
Το ραντεβού δίνεται για την Τρίτη του Πάσχα, 7 Μαΐου, στις 21.00, στο Θησείο – ακριβώς απέναντι από την έξοδο του ΗΣΑΠ.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ!
Μέντα Live!
Φτιάχνουμε μαζί, τις επόμενες αναμνήσεις μας, στον Μέντα 88!
Ακολουθήστε τον Μέντα 88. στα social media:
FACEBOOK: https://www.facebook.com/menta88fm
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/menta88fm/
TIKTOK: https://www.tiktok.com/@menta88fm
