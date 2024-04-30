Το This is Athens – City Festival του Δήμου Αθηναίων και ο ΜΕΝΤΑ 88 παρουσιάζουν ένα ανοιξιάτικο ΜΕΝΤΑ LIVE, με τη Νίνα Μαζάνη.

Κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης, η πολυτάλαντη τραγουδίστρια εμφανίζεται για εμάς στον πεζόδρομο, σε μια παρεΐστικη και ατμοσφαιρική συναυλία, γεμάτη ενέργεια.

Το ραντεβού δίνεται για την Τρίτη του Πάσχα, 7 Μαΐου, στις 21.00, στο Θησείο – ακριβώς απέναντι από την έξοδο του ΗΣΑΠ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ!

Μέντα Live!

Φτιάχνουμε μαζί, τις επόμενες αναμνήσεις μας, στον Μέντα 88!

