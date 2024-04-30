Στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία ένας 27χρονος, ο οποίος καταγγέλθηκε από 16χρονη ότι την παρενόχλησε σεξουαλικά, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Μετά την καταγγελία της ανήλικης, αστυνομικοί τον συνέλαβαν, ενώ εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και εξύβριση.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 27χρονος προσέγγισε αιφνιδιαστικά την ανήλικη, καθώς αυτή περπατούσε επί της οδού Δημ. Γούναρη, και την θώπευσε στο στήθος. Στη συνέχεια, ο ίδιος φέρεται να την εξύβρισε, με την 16χρονη να καλεί σε βοήθεια.

Αρχικά ο κατηγορούμενος απομακρύνθηκε από το σημείο, αλλά εντοπίστηκε κατόπιν αστυνομικών αναζητήσεων και οδηγήθηκε στο Α.Τ. Λευκού Πύργου, όπου αναγνωρίστηκε από την καταγγέλλουσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

