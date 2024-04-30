«My Place Is Here»: Ιταλικό δράμα εποχής για τα δικαιώματα των γυναικών

Το ιταλικό δράμα εποχής «My Place Is Here» κυκλοφορεί στην Ιταλία από την Adler Ent. στις 9 Μαΐου και τις πωλήσεις στις Κάννες έχει αναλάβει η Beta Cinema.

Το «My Place Is Here» διαδραματίζεται στα χρόνια μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Οι γυναίκες μόλις έλαβαν δικαίωμα ψήφο στην Ιταλία, αλλά στην Καλαβρία, μια συντηρητική αγροτική περιοχή στη νότια Ιταλία, οι άνδρες εξακολουθούν να κυριαρχούν.

Μια ανύπαντρη μητέρα, η Μάρτα, η οποία θεωρείται ότι έφερε ντροπή στην οικογένειά της, ετοιμάζεται να παντρευτεί αναγκαστικά έναν μεγαλύτερης ηλικίας αγρότη. Ενώ κάνει τις προετοιμασίες για το γάμο, η Μάρτα συναντά τον Λορέντζο, τον ανοιχτά ομοφυλόφιλο διοργανωτή γάμων του χωριού.

Την ενθαρρύνει να διευρύνει τους ορίζοντές της και να κάνει μαθήματα δακτυλογράφησης στο τοπικό γραφείο του Κομμουνιστικού Κόμματος ως μέσο εύρεσης εργασίας. Εκεί συναντά την κομμουνίστρια ακτιβίστρια Μπιάνκα, η οποία προσφέρει ένα διαφορετικό πρότυπο στις καταπιεσμένες γυναίκες του χωριού της.

Η ταινία βασίζεται στο μυθιστόρημα της Ντανιέλα Πόρτο, το οποίο διασκεύασε για τον κινηματογράφο μαζί με τον Κριστιάνο Μπορτόνε, αναφέρει το Variety.

Η Λουντοβίκα Μαρτίνο υποδύεται τη Μάρτα και ο Μάρκο Λεονάρντι τον Λορέντζο.

Η Πόρτο δήλωσε στο Variety ότι και οι δύο γονείς της κατάγονταν από την Καλαβρία και πήγαινε εκεί κάθε καλοκαίρι ως παιδί. Η ιδέα για την ιστορία ξεκίνησε όταν η μητέρα της μίλησε για έναν ανοιχτά ομοφυλόφιλο άνδρα στο χωριό της που βοηθούσε τις γυναίκες να οργανώσουν τους γάμους τους. Φαντάστηκε πώς θα ήταν η σχέση μιας από αυτές τις γυναίκες με αυτόν τον άνθρωπο και από εκεί άρχισε να ξετυλίγεται η ιστορία.

Η ταινία είναι ιδιαίτερα επίκαιρη τώρα, αναφέρει η Πόρτο, λόγω της ανόδου της δεξιάς στην Ιταλία, καθώς και σε άλλες χώρες, που απειλεί τα δικαιώματα των γυναικών, ιδιαίτερα την πρόσβασή τους στην άμβλωση, επισήμανε η Ντανιέλα Πόρτο, η οποία κάνει σκηνοθετικό ντεμπούτο με την ταινία «My Place Is Here».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.