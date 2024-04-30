Οριακή υποχώρηση του πληθωρισμού στο 3,2% τον Απρίλιο

Στο 3,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο, από 3,4% που ήταν τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat.

Μεταξύ των χωρών της ζώνης του Ευρώ, τον μεγαλύτερο πληθωρισμός εκτιμάται πως θα εμφανίσει για τον Απρίλιο το Βέλγιο (4,9%), ακολουθούμενο από την Κροατία (4,7%), την Αυστρία (3,4%), την Ισπανία (3,4%) με την Εσθονία (3,3%) να κλείνει την πρώτη πεντάδα.

Σημειώνεται πως τον περασμένο Απρίλιο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είχε διαμορφωθεί στο 4,5%.

Την ίδια στιγμή, στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός τον Απρίλιο παρέμεινε σταθερός σε σχέση με τον Μάρτιο, στο 2,4%, με βάση τις εκτιμήσεις της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπως αναφέρει η Eurostat οι υπηρεσίες αναμένεται να έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό αύξησης και συγκεκριμένα 3,7% (από 4% τον Μάρτιο). Ακολουθούν τρόφιμα, οινοπνευματώδη και είδη καπνού στο 2,8% (από 2,6% τον Μάρτιο) τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (στο 0,9% από 1,1% τον περασμένο μήνα) και η ενέργεια (-0,6% από -1,8% τον Μάρτιο).

