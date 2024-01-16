Το «Beef», το «The Bear» και η τελευταία σεζόν του «Succession» κυριάρχησαν χθες στα λαμπερά βραβεία Emmy για το 2023.

Το επιτυχημένο δράμα του Jesse Armstrong του HBO κέρδισε έξι βραβεία ανάμεσα σε αυτά και το βραβείο για την καλύτερη δραματική σειρά.

Βραβεύτηκαν επίσης οι ηθοποιοί Kieran Culkin, Sarah Snook και Matthew Macfadyen.

Ο Άρμστρονγκ ευχαρίστησε το HBO που πίστεψε σε αυτόν και στη σειρά. «Δημιουργήσαμε μία σειρά για την οικογένεια, αλλά αφορά επίσης τα ΜΜΕ και την κομματική κάλυψη της δεξιάς». Στη συνέχεια αστειεύτηκε ότι στον πραγματικό κόσμο αυτό είναι ένα πρόβλημα που τώρα έχει «διορθωθεί».

Η πρώτη σεζόν του «The Bear» κέρδισε επίσης έξι βραβεία, μεταξύ των οποίων για κωμικές σειρές και τον πρωταγωνιστικό ρόλο Jeremy Allen White. Ο Ayo Edebiri και ο Ebon Moss-Bachrach κέρδισαν βραβεία β' ρόλου.

Το «Breakout Beef» από το Netflix κέρδισε πέντε βραβεία, συμπεριλαμβανομένων των ηθοποιών Steven Yeun και Ali Wong.

Συγκεκριμένα η ηθοποιός έγινε η πρώτη γυναίκα ασιατικής καταγωγής που κέρδισε Emmy πρωταγωνιστικού ρόλου.

Ο δημιουργός της σειράς, Lee Sung Jin, απέτισε φόρο τιμής στο καστ του που ήταν σε θέση να «αγαπήσει τόσο άνευ όρων», ενώ συνέβαλε επίσης σε προσωπικές ιστορίες αυτοκτονικού ιδεασμού που λειτούργησε ως κύριο θέμα της σειράς.

Η Τζένιφερ Κούλιτζ ανακηρύχθηκε επίσης β' καλύτερη γυναίκα ηθοποιός σε δράμα για τον ρόλο της στη δεύτερη σεζόν του «The White Lotus» του HBO, ήταν το δεύτερο Emmy της για την ερμηνεία, αφού κέρδισε και την πρώτη σεζόν.

Σημειώνεται πως η τελετή απονομής καθυστέρησε από τον περασμένο Σεπτέμβριο λόγω της απεργίας των ηθοποιών του Χόλιγουντ. Αυτό σημαίνει ότι τα επόμενα Emmy θα γίνουν τον Σεπτέμβριο του 2024.

Όπως και στα βραβεία «Χρυσές Σφαίρες» , οι ομιλίες που αφορούσαν κοινωνικά ή πολιτικά ζητήματα περιορίστηκαν, ωστόσο υπήρχαν μερικές εξαιρέσεις.

Σημειώνεται πως δόθηκε ένα ειδικό βραβείο στην Μ.Κ.Ο υπεράσπισης LGBTQ+ Glaad για συμβουλές σχετικά με εκπομπές και τηλεοπτικές ταινίες με queer και τρανς χαρακτήρες.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Glaad, Sarah Kate Ellis, δήλωσε: «Ο κόσμος χρειάζεται επειγόντως ιστορίες που αλλάζουν τον πολιτισμό για τρανς άτομα» σε μια εποχή που οι άνθρωποι μοιράζονται «σκληρά και επιβλαβή ψέματα» για την κοινότητα.

Τα βραβεία ανά κατηγορία:

Καλύτερη Δραματική Σειρά: Succession

Καλύτερη Κωμική Σειρά: The Bear

Καλύτερη μίνι σειρά: Beef

Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Κωμική Σειρά: Κουίντα Μπράνσον (Abbott Elementary)

Α’ Ανδρικού Ρόλου σε Κωμική Σειρά: Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ (The Bear)

Βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά: Σάρα Σνουκ (Succession)

Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Σειρά: Κίραν Κάλκιν (Succession)

Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Μίνι Σειρά: Άλι Γουόνγκ (Beef)

Α’ Ανδρικού Ρόλου σε Μίνι Σειρά: Στίβεν Γέουν (Beef)

Β’ Γυναικείου Ρόλου σε Κωμική Σειρά: 'Αγιο Εντεμπίρι (The Bear)

Β’ Ανδρικού Ρόλου σε Κωμική Σειρά: Ίμπον Μος-Μπάκρακ (The Bear)

Β’ Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά: Τζένιφερ Κούλιτζ (The White Lotus)

Β’ Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Σειρά: Μάθιου Μακφάντιεν (Succession)

Β’ Γυναικείου Ρόλου σε Μίνι Σειρά: Νίσι Νας-Μπετς ( Monster: The Jeffrey Dahmer Story)

Β’ Ανδρικού Ρόλου σε Μίνι Σειρά: Πολ Γουόλτερ Χόζερ (Black Bird)

Σειρά Variety Talk:The Daily Show With Trevor Noah (Comedy Central)

Σεναριογραφημένη Σειρά Ποικίλης Υλης: Last Week Tonight with John Oliver

Σενάριο για Variety Σειρά: Last Week Tonight with John Oliver

Εξαιρετικό Variety Special (Live): Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium

Πρόγραμμα Reality Competition: RuPaul’s Drag Race

Σενάριο Κωμικής Σειράς: Κρίστοφερ Στόρερ,The Bear, (Review)

Σενάριο Δραματικής Σειράς: Τζέσι Άρμστρονγκ Succession, (Connor’s Wedding)

Σενάριο Μίνι Σειράς: Λι Σουνγκ Γιν, Beef (The Birds Don’t Sing, They Screech in Pain)

Σκηνοθεσία Κωμικής Σειράς: Κρίστοφερ Στόρερ, The Bear (Review)

Σκηνοθεσία Δραματικής Σειράς: Μαρκ Μάιλοντ, Succession (Connor’s Wedding)

Σκηνοθεσία Μίνι Σειράς: Λι Σουνγκ Γιν, Beef (Figure of Light)

Ντοκιμαντέρ ή μη μυθοπλαστική σειρά: The 1619 Project

Ντοκιμαντέρ ή μη μυθοπλαστικό αφιέρωμα: Still: A Michael J. Fox Movie

Τέλος, οι... χαμένοι των φετινών βραβείων EMMY ήταν οι εξής:

Ted Lasso,

The Crown,

The Last of Us

Wednesday.

Better Call Saul

