Ανακούφιση για Σούνακ - Πέρασε στο επόμενο νομοθετικό στάδιο το νομοσχέδιο για Ρουάντα

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός,

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου απέφυγε τελικά μία επιζήμια πολιτική ήττα στη Βουλή των Κοινοτήτων το βράδυ της Τρίτης, καθώς οι βουλευτές ψήφισαν υπέρ του να συνεχιστεί η νομοθετική διαδικασία για το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο περί αποστολής παράτυπων μεταναστών στη Ρουάντα.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε σε αυτό το πρώτο νομοθετικό στάδιο με ψήφους 313 υπέρ και 269 κατά, παρά τη διαφωνία που είχαν εκφράσει βουλευτές του κυβερνώντος Συντηρητικού Κόμματος τόσο από την πιο δεξιά όσο και από την κεντρώα πτέρυγα.

Παρόλα αυτά, έως και 37 Συντηρητικοί βουλευτές απείχαν της ψηφοφορίας, κίνηση που εκλαμβάνεται ως προειδοποίηση για τα επόμενα στάδια της νομοθετικής διαδικασίας.

Ο κ. Σούνακ και το επιτελείο του είχαν περάσει την Τρίτη προσπαθώντας να πείσουν τους δυνητικούς «αντάρτες» βουλευτές. Ο ηγέτης των Εργατικών της αξιωματικής αντιπολίτευσης σερ Κιρ Στάρμερ είχε δηλώσει πως ο πρωθυπουργός θα όφειλε να προκηρύξει πρόωρες εκλογές αν έχανε την ψηφοφορία.

Το νομοσχέδιο περί Ασφάλειας της Ρουάντα ορίζει πως η αφρικανική χώρα θεωρείται από το Λονδίνο ασφαλής - και πως η θέση αυτή δεσμεύει μεταξύ άλλων και τα βρετανικά δικαστήρια.

Το νομοσχέδιο προωθήθηκε, παράλληλα με μια νέα συνθήκη μεταξύ Λονδίνου και Κιγκάλι, μετά από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου στη βρετανική πρωτεύουσα πως η Ρουάντα δεν είναι ασφαλής τρίτη χώρα.

Το νομοσχέδιο δέχεται κριτική ως ανεπαρκές από την πιο δεξιά πτέρυγα των Τόρις και ως επικίνδυνα κοντά στην παραβίαση των διεθνών υποχρεώσεων του Ην. Βασιλείου από την πιο μετριοπαθή πτέρυγα των Συντηρητικών βουλευτών.

