«Μην τα παρατάτε», ήταν η προτροπή του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν στον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχετικά με τον πόλεμο απέναντι στους ρώσους εισβολείς, κατά τη συνάντηση των δύο ηγετών σήμερα στην Ουάσινγκτον. «Θα παραμείνουμε στο πλευρό σας», τόνισε ο Μπάιντεν, διαβεβαιώνοντας τον Ζελένσκι πως η Ουκρανία θα εξακολουθήσει να έχει την στήριξη των ΗΠΑ.

Νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος Μπάιντεν είχε προτρέψει το Κογκρέσο των ΗΠΑ να εγκρίνει πρόσθετη χρηματοδότηση για την Ουκρανία – πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων – και ανακοίνωσε νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο, αξίας 200 εκατομμυρίων δολαρίων.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι είπε στον Μπάιντεν ότι η χώρα του εξαρτάται πλέον σε μικρότερο βαθμό από την ξένη βοήθεια και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας. Εξέφρασε μάλιστα την πεποίθηση ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι αρκετά ισχυρές για να κερδίσουν τον πόλεμο απέναντι στους ρώσους εισβολείς. Επιθυμούσε, όπως είπε, να συζητήσει μεταξύ άλλων την προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι πρόεδροι των δύο χωρών θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής τους, η οποία ακολούθησε την επίσκεψη Ζελένσκι στο Καπιτώλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

