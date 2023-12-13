Με συντριπτική πλειοψηφία η Γενική Συνέλευση ενέκρινε σήμερα ψήφισμα που ζητεί «άμεση κατάπαυση του πυρός» στη Λωρίδα της Γάζας για ανθρωπιστικούς λόγους.

Η πρόταση εγκρίθηκε με 153 ψήφους, έναντι 10 κατά (συμπεριλαμβανομένων του Ισραήλ και των ΗΠΑ) και 23 αποχών επί συνόλου 193 μελών. Απορρίφθηκε αμερικανική τροπολογία για να συμπεριληφθεί η καταδίκη των «αποτρόπαιων τρομοκρατικών επιθέσεων της Χαμάς» στις 7 Οκτωβρίου.

Την Παρασκευή, οι ΗΠΑ είχαν ασκήσει βέτο σε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που ζητούσε «άμεση κατάπαυση του πυρός» στη Λωρίδα της Γάζας για ανθρωπιστικούς λόγους, παρά την πίεση του γενικού γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες που κατήγγειλε τη «συλλογική τιμωρία» των Παλαιστινίων. Ωστόσο, οι ΗΠΑ δεν έχουν δικαίωμα βέτο στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα, αλλά έχουν πολιτική βαρύτητα και απηχούν το πώς αντιμετωπίζει η διεθνής κοινότητα τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

