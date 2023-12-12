Επτά Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε επιδρομή του ισραηλινού στρατού στη Τζενίν

Επτά Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα στην πόλη Τζενίν της Δυτικής Όχθης, κατά τη διάρκεια επιδρομής του ισραηλινού στρατού, ανακοίνωσαν το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής και το παλαιστινιακό πρακτορείο WAFA.

Τα πέντε από τα θύματα χτυπήθηκαν από μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Σύμφωνα με τις πηγές αυτές, μεταξύ των νεκρών είναι και ένας 13χρονος ο οποίος ξεψύχησε αφού οι ισραηλινές δυνάμεις εμπόδισαν ένα ασθενοφόρο να τον μεταφέρει σε νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε το πλήγμα από μη επανδρωμένο αεροσκάφος αναφέροντας ότι σκοτώθηκε αδιευκρίνιστος αριθμός Παλαιστινίων, οι οποίοι εντοπίστηκαν να εκτοξεύουν αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων. Οι στρατιώτες, πρόσθεσε, επιχειρούσαν να βρουν εκρηκτικούς μηχανισμούς που είχαν τοποθετηθεί σε δρόμους για να πλήξουν τις δυνάμεις ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης αυτής βρήκαν όπλα, πυρομαχικά, βόμβες, σήραγγες και κατέστρεψαν έναν χώρο κατασκευής βομβών.

Σύμφωνα με το WAFA, άλλος ένας άνθρωπος τραυματίστηκε στη συνοικία Αλ Σιμπάτ της Τζενίν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

