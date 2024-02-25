Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν και αυτό το Σαββατοκύριακο σε όλη τη Γερμανία κατά της ακροδεξιάς.

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο Αμβούργο, με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων διαδηλωτών.

Η σημερινή συγκέντρωση, με εκτιμήσεις για περισσότερους από 30.000 διαδηλωτές, είναι η τρίτη που πραγματοποιείται στη χανσεατική πόλη από τον Ιανουάριο, μετά τις αποκαλύψεις για επαφές της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD) με νεοναζιστικές οργανώσεις, με τις οποίες επεξεργάζονταν σχέδιο μαζικών διά της βίας απελάσεων εκατομμυρίων μεταναστών.

Μικρότερες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν χθες και σήμερα στο Βερολίνο, στην Δρέσδη, στο Τσέλε, στο Κίελο , στην Στουτγάρδη και στο Πότσνταμ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

