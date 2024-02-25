Με τις τοπικές εκλογές της 31ης Μαρτίου να πλησιάζουν ο πρόεδρος Ερντογάν που έχει πάρει πάνω του όλη την προεκλογική εκστρατεία, φαίνεται αποφασισμένος να εντείνει τους εθνικιστικούς τόνους το επόμενο διάστημα. Το είχε κάνει και κατά τις διπλές εκλογές (προεδρικές και κοινοβουλευτικές) του περασμένου Μαΐου με επιτυχία. Δεν ήταν περίεργο λοιπόν που τα νέα επιτεύγματα της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας κυριάρχησαν στη χθεσινή ομιλία του στην πόλη Σακάρια (Σαγγάριο) στη Μαύρη Θάλασσα. Η παρθενική πτήση του τουρκικής κατασκευής 5ης γενιάς πολεμικού αεροσκάφους ΚΑΑΝ αυτήν την εβδομάδα έδωσε την ευκαιρία στον Τούρκο πρόεδρο να πει πολλά προς αυτήν την κατεύθυνση.

«Ισχυροί σε γη, αέρα, θάλασσα»

«Το να έχουμε το μαχητικό αεροσκάφος KAAN και διάφορα πυραυλικά συστήματα είναι θέμα επιβίωσης για εμάς». Ενώ εστιάζοντας στον εθνικό εχθρό, είπε ότι «ο 40χρονος αγώνας μας κατά του ΡΚΚ μάς δίδαξε ότι η πιο σημαντική αλήθεια είναι ότι αν θέλετε ειρήνη και ηρεμία, πρέπει να είστε έτοιμοι για πόλεμο. Ως Τουρκία και τουρκικό έθνος, αν θέλουμε να ζούμε με ειρήνη και ασφάλεια στη γη μας, πρέπει να έχουμε έναν ισχυρό στρατό και μια ισχυρή αμυντική βιομηχανία. Διαφορετικά δεν θα μας αφήσουν ούτε να αναπνεύσουμε σε αυτή τη γεωγραφία. Πρέπει να είμαστε ισχυροί σε γη, αέρα και θάλασσα’, γιατί κανένα διεθνές δίκαιο δεν θα μας προστατεύσει,» είπε ο Τούρκος πρόεδρος απευθυνόμενος στο πλήθος των υποστηρικτών του.

Στις εκλογές του 2023 οι κάτοικοι της Σακάρια τον ψήφισαν με ποσοστό σχεδόν 70% και το κόμμα του εξέλεξε 5 από το σύνολο των 8 βουλευτών στην εκλογική περιφέρεια. Βέβαια σε ένα τεταμένο διεθνές περιβάλλον όπου κυριαρχεί το θέμα της Γάζας, αξιοσημείωτο ήταν και ένα πανό αμφισβήτησης της κυβερνητική πολιτικής που υψώθηκε για λίγο κατά την ομιλία του προέδρου, που έγραφε «Να σταματήσει αμέσως το εμπόριο με το Ισραήλ», μια αλήθεια που όλοι στην Τουρκίαγνωρίζουν, ωστόσο επίσημα αποσιωπούν.

Στοίχημα για το ΑΚΡ η Κωνσταντινούπολη

Στο μεταξύ ο χρόνος τρέχει για τις κρίσιμες τοπικές εκλογές στην Τουρκία και διαφαίνεται κάποια ανησυχία στο κυβερνητικό στρατόπεδο κυρίως για τις μεγάλες πόλεις και για το κατά πόσο μπορεί να είναι κανείς σίγουρος για την νίκη του ΑΚΡ στους μητροπολιτικούς και περιφερειακούς δήμους. Τα μάτια όλων και κυρίως του Ερντογάν είναι στραμμένα στην Κωνσταντινούπολη. Οι δημοσκοπήσεις φέρνουν τους δυο κύριους υποψήφιους για τον μητροπολιτικό Δήμο της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου και Μουράτ Κουρούμ σε απόσταση αναπνοής. Αναλυτές, επισημαίνουν ότι κρίσιμος παράγων θα είναι τα ποσοστά που θα λάβουν τα μικρά κόμματα, τα περισσότερα εκ των οποίων συμπεριλαμβανομένου και του φιλο-κουρδικού DEM θα κατεβάσουν τους δικούς τους υποψηφίους).

Φιλοκυβερνητικοί αναλυτές λένε ότι ο εως τώρα μη-συγκρουσιακός και κάπως άχρωμος Κουρούμ που δεν επιθυμεί την πόλωση, θα πρέπει ίσως να αλλάξει την στρατηγική του. Ως τώρα ο Κουρούμ, πρώην υπουργός Περιβάλλοντος και Αστικοποίησης, απέφευγε να εμπλέκεται σε αντιπαραθέσεις, επιλέγοντας να εστιάζει στα έργα που πρέπει να γίνουν κυρίως για την προστασία από τον επερχόμενο σεισμό και το κυκλοφοριακό. Αυτή η στρατηγική, όμως, λένε οι ίδιοι αναλυτές, έχει πλέον φτάσει σε νεκρό σημείο και ήρθε η στιγμή ο Κουρούμ να δοκιμάσει ένα νέο αφήγημα για να ξεφύγει από την στασιμότητα. Δεν είναι απίθανο λοιπόν το επόμενο διάστημα να δούμε τους δυο κύριους υποψηφίους στην Κωνσταντινούπολη να υψώνουν τους τόνους τους και να διασταυρώνουν τα ξίφη τους για τα πολλά και επείγοντα θέματα της μεγαλύτερης πόλης της χώρας.

Πηγή: Deutsche Welle

