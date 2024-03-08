"Ονειδος" για τις ΗΠΑ χαρακτήρισε σήμερα τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, σύμμαχος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Μάλιστα, όπως σχολίασε ο ίδιος, ο Μπάιντεν δεν δικαιούται να συγκρίνει τον εαυτό του με τον Φραγκλίνο Ρούσβελτ.

Ο Μπάιντεν ξεκίνησε χθες την ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους με μια αναφορά σε ομιλία του Ρούσβελτ στο Κογκρέσο το 1941, στην οποία ο αείμνηστος πρόεδρος είχε πει ότι η ένωση αντιμετωπίζει ένα άνευ προηγουμένου σημείο καμπής στην ιστορία.

Επίσης ο Μπάιντεν κατηγόρησε τον ρεπουμπλικανό αντίπαλό του Ντόναλντ Τραμπ ότι υποκλίνεται στη Ρωσία, ενώ μόλις δύο εβδομάδες και πλέον αφότου χαρακτήρισε τον Πούτιν "τρελό μπάσταρδο", είπε ότι έχει ένα μήνυμα για τον Πούτιν σχετικά με την Ουκρανία: "Δεν θα εγκαταλείψουμε".

"Παρότι ο Ρούσβελτ ήταν ένας καταβεβλημένος άνθρωπος, σε αναπηρικό αμαξίδιο, έβγαλε την Αμερική από την Παγκόσμια Οικονομική Ύφεση. Ο Μπάιντεν, από την άλλη, είναι ένας τρελός, διανοητικά ανάπηρος, ο οποίος είναι αποφασισμένος να σύρει την ανθρωπότητα στην κόλαση", έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Μεντβέντεφ, πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και σήμερα αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας.

"Ο Ρούσβελτ μαζι με τους συμμάχους, ανάμεσά τους και την ΕΣΣΔ, πολεμούσε για την ειρήνη. Αντίθετα, ο Μπάιντεν αποφασιστικά και επίμονα προσπαθεί να ξεκινήσει τον Γ΄Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Ρούσβελτ πολεμούσε κατά των φασιστών, αλλά ο Μπάιντεν πολεμά γι΄αυτούς. Είναι το όνειδος των ΗΠΑ", έγραψε στα αγγλικά ο Μεντβέντεφ, ο οποίος εμφανιζόταν ως φιλελεύθερος εκσυγχρονιστής όταν ήταν πρόεδρος την περίοδο 2008-2012, τώρα όμως εμφανίζεται ως αντιδυτικό γεράκι του Κρεμλίνου.

Διπλωμάτες λένε ότι οι απόψεις του αποτελούν ένδειξη του σκεπτικού που επικρατεί στα ανώτερα επίπεδα της ελίτ του Κρεμλίνου.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει πυροδοτήσει μια βαθιά κρίση στις σχέσεις της Ρωσίας με τη Δύση και ο Μπάιντεν εξόργισε τους Ρώσους αξιωματούχους αποκαλώντας "τρελό μπάσταρδο" τον Πούτιν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.