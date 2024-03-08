Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σήμερα στην Κύπρο ότι ελπίζει πως θα καταστεί δυνατό να ανοίξει μεθαύριο, Κυριακή, ένας διάδρομος, ο οποίος θα επιτρέψει να διοχετευθεί ανθρωπιστική βοήθεια από την Κύπρο προς τη Λωρίδα της Γάζας, που σπαράσσεται από τον πόλεμο.

«Είμαστε πολύ κοντά στο άνοιγμα αυτού του διαδρόμου, με λίγη τύχη αυτή την Κυριακή», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν κατά την επίσκεψή της στο λιμάνι της Λάρνακας μαζί με τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη.

«Εγκαινιάζουμε αυτό το θαλάσσιο διάδρομο της Κύπρου μαζί, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και οι Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ακόμα.

Το Ρόιτερς σημειώνει πως μια οργάνωση αρωγής, η World Central Kitchen (WCK) συγκεντρώνει αυτή τη στιγμή τρόφιμα στη Λάρνακα για τον πληθυσμό της Γάζας με υποστήριξη από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

