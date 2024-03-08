Σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τη δραματική αύξηση του τουρισμού, οι αρχές της Ιαπωνίας θα απαγορεύσουν την είσοδο των επισκεπτών στα γραφικά σοκάκια της εμβληματικής συνοικίας Γκιόν με τις γκέισες στο Κιότο.

Οι κάτοικοι της αρχαίας πρωτεύουσας της Ιαπωνίας, μετά το τέλος των περιορισμών για τον κορωνοϊό και την επαναφορά του τουρισμού στα προ πανδημίας επίπεδα, είδαν σημαντική αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής.

Παρόλα αυτά, ο υπερτουρισμός και η ανεξέλεγκτη συμπεριφορά των τουριστών προκαλούν προβληματισμό στις αρχές που εξαναγκάζονται σε δραστικά μέτρα για τον περιορισμό τους.

'Kyoto is not a theme park': Tourists to be banned from city's famous geisha districthttps://t.co/i70UkjfpFb — tz (@tomzerjav) March 8, 2024

«Το Κιότο δεν είναι θεματικό πάρκο», δήλωσε το τοπικό συμβούλιο εν μέσω δυσαρέσκειας για τους «ζωηρούς» επισκέπτες με τις φωτογραφικές μηχανές, που κυνηγάνε ένα «κλικ» με τις διάσημες γκέισες. Οι επισκέπτες συνωστίζονται στα στενά και γραφικά δρομάκια της περιοχής που ονομάζεται Γκιον (Gion), στην αρχαία πρωτεύουσα της Ιαπωνίας, ακολουθώντας συχνά ξεναγούς, σύμφωνα με τον τοπικό αξιωματούχο της περιοχής, Isokazu Ota.

«Θα τοποθετήσουμε πινακίδες τον Απρίλιο που θα λένε στους τουρίστες να μείνουν μακριά από τους ιδιωτικούς μας δρόμους», δήλωσε.

Μια πινακίδα θα γράφει τόσο στα ιαπωνικά όσο και στα αγγλικά: «Αυτός είναι ιδιωτικός δρόμος, οπότε δεν επιτρέπεται να τον διασχίζετε». Το πρόστιμο που θα επιβληθεί θα είναι 10.000 γιεν, δηλαδή περίπου 53 λίρες.

Πηγή: skai.gr

