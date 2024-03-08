Η ισραηλινή κυβέρνηση «χαίρεται» για το προσεχές άνοιγμα ενός ανθρωπιστικού θαλάσσιου διαδρόμου ανάμεσα στην Κύπρο και τη Λωρίδα της Γάζας, που βρίσκεται αντιμέτωπη με δριμεία ανθρωπιστική κρίση έπειτα από πέντε μήνες πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και την ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς, όπως ανέφερε σήμερα εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε σήμερα στην Κύπρο πως ελπίζει ότι ο διάδρομος αυτός θα ανοίξει μεθαύριο, Κυριακή.

«Η κυπριακή πρωτοβουλία θα επιτρέψει την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας (που εισέρχεται) στη Λωρίδα της Γάζας έπειτα από έλεγχο ασφαλείας που ανταποκρίνεται στις ισραηλινές προδιαγραφές», ανέφερε ο Λιόρ Χάιατ σε μήνυμα που αναρτήθηκε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Πηγή: skai.gr

