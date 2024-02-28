Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιχείρησε σήμερα Τετάρτη να κερδίσει την υποστήριξη των βαλκανικών χωρών για το όραμά του για την ειρήνη στη χώρα του και προώθησε την ιδέα της κοινής παραγωγής όπλων, στη διήμερη σύνοδο των χωρών της νοτιοανατολικής Ευρώπης που φιλοξενείται στα Τίρανα.

Η σύνοδος αυτή διεξάγεται σε μια περίοδο που το Κίεβο προσπαθεί να βελτιώσει τις αμυντικές δυνατότητές του ώστε να απωθήσει τις ρωσικές δυνάμεις και ενώ η βοήθεια από τις ΗΠΑ καθυστερεί να εγκριθεί από το Κογκρέσο, δύο χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή.

«Ενδιαφερόμαστε για τη συμπαραγωγή (όπλων) με εσάς και όλους τους εταίρους μας» είπε ο Ζελένσκι στην ομιλία του, απευθυνόμενος στις αντιπροσωπείες της Αλβανίας, της Βουλγαρίας, της Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας, του Κοσόβου, της Βοσνίας, του Μαυροβουνίου, της Κροατίας, της Μολδαβίας και της Ρουμανίας. «Στην Ουκρανία λειτουργούν περίπου 500 εταιρίες του τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και η καθεμιά από αυτές προσθέτει δύναμη, αλλά δεν αρκούν για να κερδίσουμε τον Πούτιν. Βλέπουμε τα προβλήματα με τον ανεφοδιασμό σε πυρομαχικά, που επηρεάζει την κατάσταση στο πεδίο της μάχης», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι πρότεινε να οργανωθεί ένα αμυντικό φόρουμ Ουκρανίας-Βαλκανίων, είτε στο Κίεβο είτε σε κάποια βαλκανική πρωτεύουσα, για να προωθήσει τη συνεργασία στην παραγωγή όπλων. Παρόμοιες προτάσεις έκανε πέρυσι σε βρετανικές και αμερικανικές εταιρίες παραγωγής όπλων και πυρομαχικών.

Η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Βόρεια Μακεδονία, το Μαυροβούνιο και η Ρουμανία είναι μέλη του ΝΑΤΟ, εφαρμόζουν τις δυτικές κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας και έχουν στείλει όπλα και εξοπλισμό στην Ουκρανία. Υπάρχουν επίσης σημαντικές αμυντικές βιομηχανίες σε ορισμένες χώρες των Βαλκανίων, όπως στη Σερβία και την Κροατία, κληρονομιά της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Η Σερβία, σύμμαχος της Ρωσίας από ετών, δεν έχει επιβάλει κυρώσεις στη Μόσχα.

Όταν ρωτήθηκε πώς θα απαντήσει η Σερβία στην πρόταση του Ζελένσκι να δημιουργήσουν η Ουκρανία και τα βαλκανικά κράτη ένα φόρουμ για την κοινή παραγωγή πυρομαχικών, ο ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς απάντησε ότι «η Σερβία πρέπει να δημιουργήσει τη δική της πλατφόρμα για συνομιλίες. Ακολουθούμε τη δική μας πολιτική και είμαι περήφανος για αυτό».

Η κοινή διακήρυξη που υπέγραψαν 10 χώρες στη σύνοδο αυτήν αναφέρει ότι οι ηγέτες τους είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν στην ειρηνευτική σύνοδο της Ελβετίας, φέτος την άνοιξη, για να συζητήσουν την πρόταση του Ζελένσκι για την ειρήνη. Η πρωτοβουλία του Ουκρανού προέδρου, ο οποίος οραματίζεται την αποχώρηση των Ρώσων στρατιωτών από όλα τα ουκρανικά εδάφη, έχει ήδη απορριφθεί από τη Μόσχα.

Στο περιθώριο της συνόδου, ο Ζελένσκι είχε συνομιλίες και υπέγραψε μια Συμφωνία Φιλίας και Συνεργασίας με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Ζελένσκι είπε ότι κάθε λεπτό που καθυστερούν οι παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία είναι «δώρο» για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οι άλλοι ηγέτες επανέλαβαν την υποστήριξή τους στο Κίεβο, αναφέροντας στη διακήρυξή τους ότι είναι έτοιμοι «να συμμετάσχουν στη μεταπολεμική ανάκαμψη και ανοικοδόμηση της Ουκρανίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

