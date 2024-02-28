Παλαιστίνιος ΥΠΕΞ: Η Χαμάς καταλαβαίνει την ανάγκη σχηματισμού τεχνοκρατικής κυβέρνησης

Ο Παλαιστίνιος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε σήμερα ότι το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς καταλαβαίνει την ανάγκη να σχηματιστεί "τεχνοκρατική κυβέρνηση", που θα είναι αρμόδια για όλα τα παλαιστινιακά εδάφη.

"Νομίζω ότι η Χαμάς υποστηρίζει τον σχηματισμό μιας τεχνοκρατικής κυβέρνησης", δήλωσε ο Ριάντ αλ-Μαλίκι κατά τη διάρκεια συνάντησης με δημοσιογράφους στη Γενεύη στο περιθώριο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με τον υπουργό, "δεν έχει έρθει η ώρα για μια κυβέρνηση στην οποία θα συμμετάσχει η Χαμάς γιατί τότε (η κυβέρνηση αυτή) θα δεχόταν μποϊκοτάζ", όπως υπογράμμισε κατά τη συνάντησή του με την ένωση δημοσιογράφων διαπιστευμένων στον ΟΗΕ στη Γενεύη.

Οι πρωτοφανείς επιθέσεις του ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς -- που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας από το 2007 -- στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου προκάλεσαν αμέσως τη βίαιη στρατιωτική απάντηση των Ισραηλινών.

Η αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς, η οποία χαρακτηρίζεται τρομοκρατικό κίνημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 1.160 ανθρώπων, στην πλειοψηφία τους αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει επίσημων ισραηλινών στοιχείων.

Εν είδει αντιποίνων, το Ισραήλ ορκίστηκε να εξοντώσει τη Χαμάς και οι σφοδρές στρατιωτικές επιχειρήσεις από τις 7 Οκτωβρίου μετρούν ήδη σχεδόν 30.000 νεκρούς, στη συντριπτική τους πλειοψηφία γυναίκες και παιδιά.

"Θέλουμε να γίνουμε αποδεκτοί και να συνεργαστούμε πλήρως με τη διεθνή κοινότητα. Θέλουμε τη συμβολή τους, τη βοήθειά τους, ώστε να μπορούμε να παρέχουμε, πρωτίστως, τις απαραίτητες υπηρεσίες στον λαό μας, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης", εξήγησε ο υπουργός.

"Στη συνέχεια, να μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να ανοικοδομήσουμε τη Γάζα έπειτα από έναν τέτοιο όλεθρο. Αυτή είναι η προτεραιότητα. Αργότερα, όταν η κατάσταση θα είναι ευνοϊκή, τότε θα μπορούμε να εξετάσουμε" την επιλογή μιας κυβέρνησης συνασπισμού, διευκρίνισε.

Όταν σταθεροποιηθεί η κατάσταση, "στο τέλος, ίσως μπορούμε να σκεφτούμε τις εκλογές και μετά τις εκλογές, το αποτέλεσμα των εκλογών θα καθορίσει το είδος της κυβέρνησης που θα κυβερνήσει αργότερα το κράτος της Παλαιστίνης", πρόσθεσε.

"Αλλά το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι πώς θα σωθεί η κατάσταση, πώς θα σωθούν αθώες ζωές Παλαιστινίων, πώς θα σταματήσει αυτός ο παράλογος πόλεμος και πώς θα προστατεύσουμε τον παλαιστινιακό λαό", τόνισε ο υπουργός. "Είναι σημαντικό να παρέχουμε προστασία, να αποτρέψουμε νέες μετακινήσεις ανθρώπων και είναι σημαντικό να συνεργαστούμε με τη διεθνή κοινότητα και να συμμετάσχουν χώρες που μπορούν να παρέχουν πολιτική και οικονομική στήριξη".

Δεν περιμένουμε "θαύματα" στις συνομιλίες στη Μόσχα

Ο Παλαιστίνιος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν περιμένει "θαύματα" στις συνομιλίες στη Μόσχα όπου θα συζητηθεί ο σχηματισμός μιας ενιαίας παλαιστινιακής κυβέρνησης και η ανοικοδόμηση της Γάζας.

Οι συνομιλίες μεταξύ των εκπροσώπων της Χαμάς και της πολιτικής παράταξης Φάταχ, που έχουν προγραμματιστεί στη ρωσική πρωτεύουσα την Πέμπτη, θα διεξαχθούν λίγες ημέρες μετά την παραίτηση του Παλαιστίνιου πρωθυπουργού Μοχάμεντ Στάγεχ.

Η παραίτηση, είπε ο Μαλίκι, έγινε ώστε να υπάρξει υποστήριξη για έναν διευρυμένο ρόλο της Παλαιστινιακής Αρχής μετά τον πόλεμο του Ισραήλ εναντίον της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς στη Γάζα.

"Ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν καλά αποτελέσματα όσον αφορά την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ όλων των παρατάξεων σχετικά με την ανάγκη υποστήριξης μιας τεχνοκρατικής κυβέρνησης που θα προκύψει", είπε ο Μαλίκι για τις συνομιλίες. "Φυσικά, δεν περιμένουμε να γίνουν θαύματα σε μια απλή συνάντηση στη Μόσχα, αλλά πιστεύω ότι μετά τη συνάντηση στη Μόσχα θα υπάρξουν σύντομα και άλλες συναντήσεις στην περιοχή".

Η Παλαιστινιακή Αρχή, που ιδρύθηκε πριν από σχεδόν 30 χρόνια στο πλαίσιο των ενδιάμεσων ειρηνευτικών συμφωνιών του Όσλο, έχει υπονομευθεί από κατηγορίες για αναποτελεσματικότητα και έλλειψη αποτελεσματικής εξουσίας του πρωθυπουργού.

Η παραίτηση του Στάγεχ σηματοδοτεί μια συμβολική αλλαγή που υπογραμμίζει την επιθυμία του προέδρου Μαχμούντ Αμπάς να διαβεβαιώσει ότι η Παλαιστινιακή Αρχή θα διατηρήσει την αξίωσή της να ηγείται καθώς αυξάνεται η διεθνής πίεση για αναβίωση των προσπαθειών για τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

"Θέλουμε να δείξουμε την ετοιμότητά μας... να συμμετάσχουμε και να είμαστε έτοιμοι, μόνο και μόνο για να μην θεωρηθούμε εμπόδιο στην υλοποίηση οποιασδήποτε διαδικασίας που πρέπει να προχωρήσει", τόνισε.

Ο Μαλίκι κατηγόρησε επίσης το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ότι απογοητεύει τον παλαιστινιακό λαό με την αδυναμία του να συμφωνήσει για την κατάπαυση του πυρός, απηχώντας τα σχόλια του επικεφαλής του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες που είπε ότι η εξουσία του διεθνούς οργάνου "μοιραία ίσως" υπονομεύεται από την έλλειψη ενότητας στο θέμα αυτό. "Τώρα στη Γάζα, η κατάπαυση του πυρός μοιάζει να είναι ένας μακρινός στόχος που πρέπει να επιτευχθεί", είπε ο Μαλίκι. "Ως αποτέλεσμα, βλέπουμε ανθρώπους να πεθαίνουν".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.