Η ηθοποιός Χάντερ Σέιφερ, πρωταγωνίστρια της τηλεοπτικής σειράς «Euphoria», συνελήφθη από την αστυνομία κατά τη διάρκεια διαδήλωσης υπέρ της Παλαιστίνης στη Νέα Υόρκη, ανέφεραν την Τετάρτη τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τη New York Post η Σέιφερ (η οποία διακρίνεται να φορά μαύρη μάσκα) συνελήφθη επειδή εισέβαλε μαζί με άλλους διαδηλωτές στα κεντρικά γραφεία του NBC στο Rockefeller Center για να διακόψει την εμφάνιση του προέδρου Τζο Μπάιντεν στο «Late Night with Seth Meyers».

Η Σέιφερ, γνωστή για τον ρόλο της ως Τζούλς στο εφηβικό δράμα του δικτύου HBO, απαθανατίστηκε από φωτογράφους φορώντας ένα μπλουζάκι "Cease-fire now" ("Κατάπαυση πυρός τώρα") ενώ οδηγήθηκε έξω από το κτίριο από έναν αστυνομικό με τα χέρια πισθάγκωνα σύμφωνα με την εφημερίδα.

Συμμετείχε στη διαμαρτυρία με συναδέλφους της διαδηλωτές που συνδέονται με την ακτιβιστική οργάνωση Jewish Voice for Peace. Kάθονταν στο λόμπι του κτιρίου κρατώντας πανό που ανέγραφαν: "Εβραίοι στον Μπάιντεν: Σταματήστε να οπλίζετε τη γενοκτονία" και "Διαρκής κατάπαυση του πυρός".

"Όχι άλλα όπλα, όχι άλλος πόλεμος. Η κατάπαυση του πυρός είναι αυτό για το οποίο παλεύουμε", φώναζε η ομάδα, ενώ άλλο σύνθημα ήταν "Όχι στο όνομά μας".

Hunter Schafer, a star in the television series 'Euphoria,' was detained by police during a pro-Palestine protest in New York City https://t.co/BIFqqlEClS pic.twitter.com/EKfXFHFjL5 — Anadolu English (@anadoluagency) February 28, 2024

Πηγή: skai.gr

