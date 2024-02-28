Υποβρύχιο Titan: Ο μυστηριώδης ήχος που άκουγαν οι διασώστες

Eναν συνεχή υπόκωφο θόρυβο, άκουγαν οι διασώστες που αναζητούσαν το Titan, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail.

Ο ήχος αυτός, έδινε μάλιστα την εντύπωση πως ίσως οι επιβάτες ήταν ζωντανοί.

Ο «κούφιος ήχος» είχε σταθερό ρυθμό και όλοι σε κάποια δεδομένη φάση πίστεψαν πως ο ήχος αυτός ήταν κάποιου είδους SOS.

«Θα μπορούσε να είναι κάποιος που χτυπάει, η συμμετρία μεταξύ αυτών των χτυπημάτων είναι πολύ ασυνήθιστη», λέει στο ντοκιμαντέρ ο πρώην πλοίαρχος υποβρυχίου του Πολεμικού Ναυτικού Ryan Ramsey.

«Είναι ρυθμικό, είναι σαν κάποιος να κάνει αυτόν τον ήχο και το γεγονός ότι επαναλαμβάνεται είναι πραγματικά ασυνήθιστο», πρόσθεσε.

Το ντοκουμέντο αυτό δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω ενός ντοκιμαντέρ που ετοιμάζεται για το υποβρύχιο το οποίο έγινε ο υγρός τάφος για τους επιβάτες του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.