Το κύμα μετανάστευσης στα νότια σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών παραμένει "προτεραιότητα" έναντι της οικονομικής βοήθειας προς την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα Τρίτη ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο ρεπουμπλικάνος Μάικ Τζόνσον (φωτό αριστερά), στο τέλος της συνάντησής του με τον Τζο Μπάιντεν.

Ο Μάικ Τζόνσον δήλωσε στους δημοσιογράφους, έξω από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ότι οι βουλευτές "αναζητούν επίμονα" λύσεις για ένα πρόγραμμα δαπανών αρκετών δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο περιλαμβάνει τη βοήθεια προς την Ουκρανία, αλλά όπως ξεκαθάρισε, "η προτεραιότητα της χώρας είναι τα σύνορά μας" με το Μεξικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.