Με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σχετικά με τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν σχολίασε ότι «οι δηλώσεις του ανήμερα της 105ης επετείου της Γενοκτονίας των Ποντίων, την οποία το τουρκικό κράτος αρνείται να αναγνωρίσει, αποτελούν νέα σοβαρή πρόκληση την οποία η Ελληνική Κυβέρνηση για μία ακόμα φορά κάνει ότι δεν βλέπει, παρά τις σχετικές προβλέψεις της «Διακήρυξης των Αθηνών».

Όπως τονίζει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ο διάλογος με την Τουρκία δεν μπορεί να γίνεται στο κενό. «Η προώθηση της «θετικής ατζέντας», όπως την ανέλυσε ξανά σήμερα ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στην Εφημερίδα «Μακεδονία» πρέπει να γίνεται χωρίς αυταπάτες και βιασύνη», υπογραμμίζει .

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «απαιτούνται απτά δείγματα ότι η τουρκική κυβέρνηση επιθυμεί ειλικρινώς τον διάλογο και προτίθεται να απέχει από προκλητικές κινήσεις όπως η σημερινή.

Πηγή: skai.gr

