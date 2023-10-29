Τηλεφωνική επικοινωνία Μπάιντεν με Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου μίλησε σήμερα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ανακοίνωσε το γραφείο του, αφού οι ισραηλινές δυνάμεις επέκτειναν τις χερσαίες επιχειρήσεις τους στη Λωρίδα της Γάζας, με τον πόλεμο να μπαίνει στην τέταρτη εβδομάδα του.

Η ανακοίνωση της ισραηλινής κυβέρνησης δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις για τα θέματα που συζήτησαν οι δύο ηγέτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

