Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τηλεφωνική επικοινωνία Μπάιντεν με Νετανιάχου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός μίλησαν για την εισβολή στη Γάζα

Μπάιντεν και Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου μίλησε σήμερα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ανακοίνωσε το γραφείο του, αφού οι ισραηλινές δυνάμεις επέκτειναν τις χερσαίες επιχειρήσεις τους στη Λωρίδα της Γάζας, με τον πόλεμο να μπαίνει στην τέταρτη εβδομάδα του.

Η ανακοίνωση της ισραηλινής κυβέρνησης δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις για τα θέματα που συζήτησαν οι δύο ηγέτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τζο Μπάιντεν Μπενιαμίν Νετανιάχου ΗΠΑ Ισραήλ Λωρίδα της Γάζας
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark