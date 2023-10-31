Λογαριασμός
Μεσανατολικό: Επίσκεψη του Ιρανού ΥΠΕΞ στην Τουρκία την Τετάρτη

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας δήλωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Άγκυρα την Τετάρτη 

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας δήλωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Άγκυρα την Τετάρτη στο πλαίσιο των συζητήσεων για τη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων, αναφέρει το Reuters.

