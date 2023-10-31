Μεσανατολικό: Επίσκεψη του Ιρανού ΥΠΕΞ στην Τουρκία την Τετάρτη

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας δήλωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Άγκυρα την Τετάρτη στο πλαίσιο των συζητήσεων για τη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων, αναφέρει το Reuters.

Press Release Regarding the Visit of H.E. Mr. Hossein Amir Abdullahiyan, Minister of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran to Türkiye https://t.co/hbpK6Ei2Ga pic.twitter.com/HJbfZshh2F October 31, 2023

Πηγή: skai.gr

