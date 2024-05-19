Νέα έφοδος σε γραφεία βουλευτή της AfD

Η εισαγγελία του Μονάχου ξεκίνησε έρευνα σε βάρος του Πετρ Μπίστρον, βουλευτή του ακροδεξιού κόμματος "Εναλλακτική για τη Γερμανία" (AfD) ως υπόπτου για δωροδοκία και ξέπλυμα χρήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες της BILD λίγα εικοσιτετράωρα νωρίτερα η Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος υπέβαλε αίτημα στη Βουλή για άρση της ασυλίας του.

Στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή που αποφάσισε για το αίτημα κανένα κόμμα δεν ψήφισε κατά, ενώ η AfD απείχε.

Κατόπιν αυτού νωρίς το πρωί της ίδια ημέρας άνδρες της Υπηρεσίας έκαναν έφοδο στο γραφείο του Γερμανού βουλευτή στη Βουλή, ενώ έρευνες έγιναν σε γραφεία και κτίρια σε πόλεις της Βαυαρίας, αλλά και στη Μαγιόρκα.



Στις έρευνες στη Βαυαρία συμμετείχαν 11 εισαγγελείς και 70 αστυνομικοί της Βαυαρικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης του Εγκλήματος. Έγιναν επίσης έρευνες και σε σπίτια ατόμων, τα οποία δεν εμφανίζονται ως ύποπτοι στη υπόθεση, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της εισαγγελίας. Ο κύριος στόχος ήταν η κατάσχεση εγγράφων και δεδομένων προκειμένου να ερευνηθούν σε σχέση με την υπόθεση.



Επιβαρυντικά στοιχεία από τσεχικές μυστικές υπηρεσίες



Τελευταία στο φως της δημοσιότητας βγήκαν πληροφορίες, κυρίως από τις τσεχικές μυστικές υπηρεσίες, ότι ο Πετρ Μπίστρον δέχθηκε χρήματα από τη Ρωσία σε σχέση με τη διαδικτυακή ειδησεογραφική πύλη "Voice of Europe" ρωσικής επιρροής. Μέχρι τον Μάρτιο του 2024 είχε έδρα την Πράγα, στην συνέχεια έκλεισε μετά από γενική απαγόρευση σε ολόκληρη την Ευρώπη και μετέφερε την έδρα της στο Καζαχστάν. Ο γερμανός βουλευτής της AfD είχε διαδώσει φιλορωσικές δηλώσεις σε συνεντεύξεις σε αυτήν την πύλη. Σύμφωνα με την BILD o Μπίστρον φέρεται να δωροδοκήθηκε από αμφιλεγόμενους ολιγάρχες από τον κύκλο επιρροής του Πούτιν.



Συγκεκριμένα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι η τσεχική μυστική υπηρεσία BIS μπόρεσε να παρακολουθήσει μια συνομιλία μεταξύ του Μπίστρον και του Ουκρανού επιχειρηματία Αρτεμ Μαρτσέφσκι, ο οποίος είναι πιστός στο Κρεμλίνο. Φέρεται ότι η συνάντηση έγινε στη Πράγα. Η BIS είχε προφανώς βάλει κοριό στο αυτοκίνητο του Μαρτσέφσκι και έτσι κατέγραψε τη συνομιλία μεταξύ των δύο, κατά τη διάρκεια της οποίας φέρεται να παραδόθηκαν στον Μπίστρον χρήματα συνολικού ύψους 20.000 ευρώ. Τουλάχιστον αυτό είναι το συμπέρασμα της BIS και αρκετών βουλευτών που άκουσαν την ηχογράφηση.



Ποιος είναι ο Μπίστρον



Ο Μπίστρον είναι είναι επίσης το νούμερο δύο στο ψηφοδέλτιο της AfD για τις ευρωεκλογές του Ιουνίου. Γεννήθηκε στην πρώην Τσεχοσλοβακία, αλλά ζει στη Βαυαρία, όπου και εξελέγη το 2017 βουλευτής. Στην AfD μπήκε το 2013, νωρίτερα ήταν μέλος του Κόμματος των Φιλελευθέρων (FDP). Δηλώνει θαυμαστής του ακροδεξιού τέως προέδρου της Βραζιλίας Ζαίρ Μπολσονάρο, πιστεύει ότι το Ισλάμ δεν έχει θέση στη Γερμανία και για την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία είπε ότι σηματοδοτεί "το τέλος του παγκόσμιου μονοπωλίου με τις ΗΠΑ ως μοναδική ηγεμονική δύναμη". Την απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης να προμηθεύσει γερμανικά άρματα μάχης Leopard 2 στην Ουκρανία σχολίασε ως εξής: "Γερμανικά άρματα εναντίον της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι παππούδες τους το δοκίμασαν ήδη αυτό" υιοθετώντας ανοιχτά το αφήγημα της προπαγάνδας του Κρεμλίνου.



Σύμφωνα με έρευνα της Zeit Online, ο Μπίστρον είναι ένας από τους 18 βουλευτές της AfD που είναι ύποπτοι ότι απασχολούν ακροδεξιούς για το κοινοβουλευτικό τους έργο. Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, ένας πρώην υπάλληλος του Μπίστρον ήταν συγγραφέας στον εκδοτικό οίκο Kopp, του οποίου δημόσια αρχεία παρακολουθούνται από την Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος στο κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης εδώ και αρκετά χρόνια, ενώ έγραφε επίσης για το περιοδικό Sezession του Γκετς Κουμπιτσέκ, ο οποίος θεωρείται ο ιδεολογικός επικεφαλής της Νέας Δεξιάς στη Γερμανία.



