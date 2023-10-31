Meta: Με συνδρομή τα προφίλ σε facebook και instagram

Η Meta προχωρά, σύμφωνα με το the verge.com, στην εφαρμογή της δυνατότητας συνδρομής επί πληρωμή που θα αφαιρεί τις διαφημίσεις από το Facebook και το Instagram.

Η υπηρεσία θα αφορά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα προσφέρεται για περίπου 9,99 € το μήνα στον ιστό ή 12,99 € / μήνα σε iOS και Android για να ληφθούν υπόψη πρόσθετες χρεώσεις για αυτές τις πλατφόρμες.

Η συνδρομή στοχεύει στο να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες της Ε.Ε. σχετικά με τις πρακτικές της Meta για τη στόχευση διαφημίσεων και τη συλλογή δεδομένων.

Κάνοντας τους χρήστες να επιλέξουν μεταξύ του να πληρώσουν για την υπηρεσία προκειμένου να καταργήσουν τις στοχευμένες διαφημίσεις ή να χρησιμοποιούν δωρεάν τις πλατφόρμες της, αλλά να συναινούν στις πρακτικές συλλογής δεδομένων της, η Meta πιστεύει ότι θα ικανοποιήσεις τις απαιτήσεις απορρήτου που θέτει μια συλλογή ευρωπαϊκών νόμων για τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου του νόμου για τις ψηφιακές αγορές και του GDPR.

«Σεβόμαστε το πνεύμα και τον σκοπό αυτών των εξελισσόμενων ευρωπαϊκών κανονισμών και δεσμευόμαστε να τους συμμορφωθούμε», γράφει η Meta σε ένα μήνυμα στο ιστολόγιό της μέσω του οποίου ανακοινώνει τη νέα συνδρομή.

Υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να προσφέρει δωρεάν πρόσβαση στα προϊόντα της για όσους δεν επιθυμούν να πληρώσουν.

Ακόμα, η εταιρεία επισημαίνει ότι η εμπειρία για τους χρήστες που δεν πληρώνουν, δεν θα αλλάξει και τα υπάρχοντα εργαλεία προτίμησης διαφημίσεων θα παραμείνουν διαθέσιμα.

Η συνδρομή χωρίς διαφημίσεις θα είναι διαθέσιμη μόνο σε άτομα 18 ετών και άνω.

Πηγή: skai.gr

