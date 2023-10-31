Με μία μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, λαμπρότητα και επισημότητα η Ισπανία γιόρτασε σήμερα τα 18α γενέθλια της Πριγκίπισσας Λεονόρ, διαδόχου του θρόνου και μελλοντική βασίλισσα της χώρας.
Himno Nacional de España y salvas de honor a la llegada de la Familia Real al Palacio de Oriente, entre la ovación de miles de personas apostadas en los alrededores.#PrincesaLeonor pic.twitter.com/cSBMYEdS6o— Gonzalo (@GquirogaGonzalo) October 31, 2023
Η ενηλικίωση της Λεονόρ σηματοδοτήθηκε το πρωί με μια επίσημη τελετή στο ισπανικό κοινοβούλιο, στη διάρκεια της οποίας η νεαρή πριγκίπισσα ορκίστηκε πίστη στο Σύνταγμα και παρέλαβε τα μετάλλια του Κογκρέσου και της Γερουσίας.
She’s is awesome! #PrincesaLeonor 👑🇪🇸#PrincesadeAsturias 👑🇪🇸 #FutureQueen #Reina👑🇪🇸 pic.twitter.com/660J5dFb18— NaomiSky15 (@NaomiSky_15) October 31, 2023
Στο πλευρό της είχε τον πατέρα της Βασιλιά Φελίπε, την μητέρα της Λετίσια και την αδερφή της Σοφία, που παρακολουθούσαν συγκινημένοι την τελετή.
Στη συνέχεια, η βασιλική οικογένεια με τις αρχές της χώρας και πλήθος κόσμου παρακολούθησαν τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση προς τιμήν της Πριγκίπισσας των Αστουρίων.
Για να τονιστεί η σπουδαιότητα των γενεθλίων της θα πραγματοποιηθεί δεξίωση στα βασιλικά ανάκτορα στη Μαδρίτη και θα ακολουθήσει συγκέντρωση της βασιλικής οικογένειας στο παλάτι El Pardo λίγο έξω από την πρωτεύουσα.
Επίσης, η ισπανική τηλεόραση θα παρουσιάσει ντοκυμαντέρ για τη ζωή της.
#NEW Amazon Prime in collaboration with Telemadrid will release a documentary in honour of Princess Leonor’s 18th birthday 🇪🇸— CoutureAndRoyals (@CoutureRoyals) October 29, 2023
“Leonor: 18 years in 18 moments” will be available on the streaming platform from Tuesday. See the trailer below ⤵️
📹: @PrimeVideoES pic.twitter.com/08lcEfcLJ6
