Η πριγκίπισσα Λεονόρ της Ισπανίας ορκίσθηκε πίστη στο Σύνταγμα ως μελλοντική βασίλισσα - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η διάδοχος του ισπανικού θρόνου σήμερα ενηλικιώθηκε - Λαμπροί εορτασμοί στη Μαδρίτη

λεονορ

Με μία μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, λαμπρότητα και επισημότητα η Ισπανία γιόρτασε σήμερα τα 18α γενέθλια της Πριγκίπισσας Λεονόρ, διαδόχου του θρόνου και μελλοντική βασίλισσα της χώρας. 

Η ενηλικίωση της Λεονόρ σηματοδοτήθηκε το πρωί με μια επίσημη τελετή στο ισπανικό κοινοβούλιο, στη διάρκεια της οποίας η νεαρή πριγκίπισσα ορκίστηκε πίστη στο Σύνταγμα και παρέλαβε τα μετάλλια του Κογκρέσου και της Γερουσίας.

leonor

leonor

Στο πλευρό της είχε τον πατέρα της Βασιλιά Φελίπε, την μητέρα της Λετίσια και την αδερφή της Σοφία, που παρακολουθούσαν συγκινημένοι την τελετή. 

leonor

Στη συνέχεια, η βασιλική οικογένεια με τις αρχές της χώρας και πλήθος κόσμου παρακολούθησαν τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση προς τιμήν της Πριγκίπισσας των Αστουρίων.

leonor

Για να τονιστεί η σπουδαιότητα των γενεθλίων της θα πραγματοποιηθεί δεξίωση στα βασιλικά ανάκτορα στη Μαδρίτη και θα ακολουθήσει συγκέντρωση της βασιλικής οικογένειας στο παλάτι El Pardo λίγο έξω από την πρωτεύουσα.

leonor

Επίσης, η ισπανική τηλεόραση θα παρουσιάσει ντοκυμαντέρ για τη ζωή της. 

