Ο Χαμενεΐ διαβεβαιώνει τους Ιρανούς ότι δεν θα διαταραχθούν οι κρατικές υποθέσεις

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έκανε την πρώτη του δημόσια δήλωση για τη συντριβή του ελικοπτέρου του Ιρανού προέδρου, Εμπραχίμ Ραΐσι.

Σε μια ομιλία που μεταδόθηκε ζωντανά στην κρατική τηλεόραση, είπε ότι η ασφάλεια και η διακυβέρνηση της χώρας διαχειρίζονται άλλοι αξιωματούχοι και δεν θα υπάρξει διαταραχή των κρατικών υποθέσεων ή στην ασφάλεια των συνόρων και της εθνικής ασφάλειας.

«Ελπίζουμε ότι ο φιλάνθρωπος Θεός θα επιστρέψει τον αγαπητό και αξιότιμο πρόεδρό μας και όλους μαζί του στην αγκαλιά του λαού», είπε. «Όλοι πρέπει να προσευχηθούν για την υγεία αυτών των δημοσίων υπαλλήλων. Ο λαός του Ιράν δεν πρέπει να είναι ανήσυχος».

