Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι είπε σήμερα στους Αιγύπτιους ότι είναι ακόμη σε θέση να τρώνε και να πίνουν παρά την άνοδο των τιμών, καθώς υπερασπίσθηκε τα μεγάλα έργα τα οποία όπως είπε δημιουργούν εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

Η μακροχρόνια έλλειψη ξένου συναλλάγματος στην Αίγυπτο κινδυνεύει να επιδεινωθεί λόγω της απώλειας εσόδων από τη διώρυγα του Σουέζ και αυτό τον μήνα προκάλεσε το κλείσιμο καταστημάτων και νέους περιορισμούς στις αναλήψεις με πιστωτικές κάρτες.

Ο Σίσι κατηγόρησε για την έλλειψη ξένου συναλλάγματος τη δεκαετή εξάρτηση της Αιγύπτου από τις εισαγωγές η οποία, όπως είπε, απαιτούσε δαπάνες ύψους ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων μηνιαίως για βασικά προϊόντα όπως το σιτάρι και τα φυτικά έλαια και άλλο ένα δισεκατομμύριο δολάρια για καύσιμα.

«Προσφέρουμε υπηρεσίες στον αιγυπτιακό λαό σε αιγυπτιακές λίρες και πληρώνουμε για αυτές σε δολάρια» είπε σε δηλώσεις του με αφορμή τον εορτασμό της εθνικής ημέρας της αστυνομίας στο Κάιρο.

«Δεν τρώμε; Τρώμε. Δεν πίνουμε; Πίνουμε και τα πάντα λειτουργούν. Τα πράγματα είναι ακριβά και κάποια δεν είναι προσιτά; Και τι έγινε;» είπε ο Σίσι.

«Μου λένε ότι η ζωή είναι ακριβή, εγώ σας λέω ότι ακόμα και αν είναι ακριβή, ζούμε. Εάν μπορέσουμε να το αντέξουμε αυτό, θα ζήσουμε, θα αναπτυχθούμε και ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα».

Η Αίγυπτος προσπαθεί να ανακτήσει και να επεκτείνει ένα πρόγραμμα ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αλλά για να το επιτύχει αυτό δέχεται πιέσεις να αφήσει το νόμισμά της να κυμαίνεται και να πραγματοποιήσει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνουν τη μείωση του ρόλου του στρατού και του κράτους για να δημιουργηθεί χώρος για τον ιδιωτικό τομέα.

Η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα δύσκολο χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής ενός χρέους που έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς η Αίγυπτος έχει ξεκινήσει δαπανηρά μεγαλεπήβολα έργα, συμπεριλαμβανομένης μιας νέας πρωτεύουσας που κατασκευάζεται ανατολικά του Καΐρου.

«Είπαμε στους οικονομολόγους ότι χρειαζόμαστε βαθιά μέτρα λιτότητας στην οικονομία μας και αυτό δεν είναι μυστικό», είπε ο Σίσι.

«Και ότι πρέπει να σταματήσουμε τα μεγάλα έργα, και αυτή η οικονομική άποψη μπορεί να είναι σωστή, αλλά σε αυτό εγώ λέω: Απασχολώ 5-6 εκατομμύρια ανθρώπους, πείτε μου…πώς θα μπορούσαμε να τα σταματήσουμε όλα αυτά;».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

