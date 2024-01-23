Αίγυπτος: Πούτιν και Σίσι εγκαινίασαν πυρηνικό σταθμό

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπνέλ Φατάχ αλ-Σίσι εγκαινίασαν σήμερα την κατασκευή μια νέας μονάδας του πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ντάμπαα της Αιγύπτου μέσω βιντεοσύνδεσης, καθώς η Μόσχα προωθεί τις πυρηνικές της φιλοδοξίες παγκοσμίως.

Ο πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατασκευάζεται από τη ρωσική κρατική εταιρεία Rosatom, θα έχει κόστος όπως έχει αναφερθεί τα 30 δισεκατομμύρια δολάρια και θα διαθέτει τέσσερις πυρηνικούς αντιδραστήρες συνολικής ισχύος 4,8 gigawatts.

Οι δύο πρόεδροι εγκαινίασαν την κατασκευή της τέταρτης και τελευταίας μονάδας του πυρηνικού σταθμού, σύμφωνα με τα αιγυπτιακά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών μας συνεχίζεται και αναπτύσσεται. Η Αίγυπτος είναι ένας στενός φίλος μας και στρατηγικός εταίρος» είπε ο Πούτιν.

Η Αίγυπτος η οποία αντιμετωπίζει αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας από ένα πληθυσμό 105 εκατομμυρίων κατοίκων, προσβλέπει στο να καταστεί ένας περιφερειακός ενεργειακός κόμβος που θα εξάγει ηλεκτρική ενέργεια σε γειτονικές χώρες και στην διαφοροποίηση των ενεργειακών της πηγών.

Από τότε που ο Σίσι έγινε πρόεδρος το 2014 η χώρα ανέπτυξε μια πλεονάζουσα ικανότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά αντιμετωπίζει διακοπές ρεύματος από το περασμένο καλοκαίρι καθώς οι καύσωνες αύξησαν τη ζήτηση για ψύξη.

Η παραγωγή φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έχει επίσης μειωθεί και η Αίγυπτος καταφεύγει στην καύση πιο ρυπογόνου μαζούτ σε ορισμένους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής καθώς προσπαθεί να αυξήσει τις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) που είναι μια σημαντική πηγή του δυσεύρετου ξένου συναλλάγματος.

«Η εισαγωγή της πυρηνικής ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα…είναι σημαντική για να καλυφθεί η αυξανόμενη ζήτηση σε ηλεκτρική ενέργεια», είπε ο Σίσι.

Η Μόσχα και το Κάιρο υπέγραψαν το 2015 μια συμφωνία βάσει της οποίας η Ρωσία θα κατασκεύαζε έναν πυρηνικό σταθμό στην Αίγυπτο, με τη Ρωσία να χορηγεί ένα δάνειο στην Αίγυπτο για να καλύψει το κόστος της κατασκευής.

Αλλού, η Ρωσία συμβάλλει στην υλοποίηση έργων κατασκευής πυρηνικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως στο Κουντανκουλάμ στο νότιο ινδικό κρατίδιο Ταμίλ Ναντού, στο Πακς στην Ουγγαρία και στο Ακούγιου της Τουρκίας.

Η ρωσική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Rosatom δραστηριοποιείται επίσης στην Κίνα και το Μπαγκλαντές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

