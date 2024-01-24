Ουκρανία: Δεν έχουμε αξιόπιστες πληροφορίες για το αεροσκάφος που συνετρίβη στο Μπέλγκοροντ

Οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών (GUR) ανέφεραν ότι δεν διαθέτουν «αξιόπιστες πληροφορίες» για τους επιβάτες του ρωσικού αεροσκάφους που καταρρίφθηκε νωρίτερα σήμερα στην περιοχή του Μπέλγκοροντ.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, στο αεροσκάφος επέβαιναν 65 Ουκρανοί αιχμάλωτοι πολέμου.

«Δεν διαθέτουμε επί του παρόντος αξιόπιστες και πλήρεις πληροφορίες για τα άτομα που επέβαιναν στο αεροπλάνο ή για τον αριθμό τους» ανέφερε η GUR. «Σήμερα επρόκειτο να γίνει μια ανταλλαγή αιχμαλώτων, η οποία όμως δεν πραγματοποιήθηκε», πρόσθεσε η υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών, διαβεβαιώνοντας ότι η Ουκρανία «δεν είχε ενημερωθεί» και δεν της ζητήθηκε να εγγυηθεί την ασφάλεια γύρω από την περιοχή του Μπέλγκοροντ, όπως είχε συμβεί σε προηγούμενες ανταλλαγές αιχμαλώτων.

Νωρίτερα το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας σε ανακοίνωσή του κατηγόρησε μεταξύ άλλων την Ουκρανία για «παραμέληση της ζωής των πολιτών της» και λέει ότι η ανταλλαγή συμφωνήθηκε για το απόγευμα στο σημείο ελέγχου Kolotilovka στα ρωσο-ουκρανικά σύνορα. Η ουκρανική ηγεσία γνώριζε ότι το ουκρανικό στρατιωτικό προσωπικό θα μεταφερόταν με στρατιωτικά μεταφορικά αεροσκάφη, προσθέτουν οι Ρώσοι.

Παράλληλα, ο ουκρανικός στρατός δεσμεύτηκε σήμερα ότι θα συνεχίσει να στοχοθετεί την περιφέρεια Μπέλγκοροντ και ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη για την προστασία της Ουκρανίας από βομβαρδισμούς, ώρες μετά τη συντριβή ενός ρωσικού μεταγωγικού αεροσκάφους Il-76 κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

