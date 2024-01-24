Ζάμπια: Περισσότεροι από 500 νεκροί από τη χολέρα - Αναβλήθηκε η επιστροφή στα σχολεία

Μια επιδημία χολέρας έχει προκαλέσει ήδη περισσότερους από 500 θανάτους στη Ζάμπια, αναγκάζοντας σήμερα τις αρχές αυτής της χώρας της νότιας Αφρικής να αναβάλουν για μία ακόμη φορά την επαναλειτουργία των σχολείων.

Η επανέναρξη των μαθημάτων προβλεπόταν αρχικά για την 8η Ιανουαρίου, όμως την περασμένη εβδομάδα η κυβέρνηση την ανέβαλε για πρώτη φορά για τις 29 Ιανουαρίου. Σήμερα, τη μετέθεσε για τη 12η Φεβρουαρίου λόγω του αυξανόμενου αριθμού των κρουσμάτων χολέρας.

Την ανακοίνωση έκανε ο υπουργός Παιδείας Ντάγκλας Σιακαλίμα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην πρωτεύουσα Λουζάκα, το επίκεντρο της επιδημίας.

Σύμφωνα με την υπουργό Υγείας Σίλβια Μασέμπο, ο απολογισμός ανέρχεται από τον Οκτώβριο σε 518 νεκρούς, εκ των οποίων έξι το τελευταίο 24ωρο.

Στα μέσα Ιανουαρίου, η Ζάμπια παρέλαβε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας μια πρώτη παρτίδα ενός εκατομμυρίου δόσεων χορηγούμενων από το στόμα εμβολίων κατά της χολέρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.