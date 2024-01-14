Σε ισχύ τίθεται από αύριο, Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024, η απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας για επιβολή εισιτηρίου εισόδου στην Αγία Σοφία για τους αλλοδαπούς τουρίστες.

Το τουρκικό υπουργείο ολοκλήρωσε το διαχωρισμό των εισόδων για εκείνους που θα εισέρχονται στο μνημείο ως προσκυνητές και εκείνους που θα το επισκέπτονται για πολιτιστικούς ή τουριστικούς σκοπούς.

Η είσοδος για τους αλλοδαπούς που θα εισέρχονται στο ιστορικό τέμενος για τουριστικούς σκοπούς ανέρχεται στα 25 ευρώ.

Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το τουρκικό υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού αναφέρει: «Στο πλαίσιο των εργασιών αποκατάστασης και προστασίας του μνημείου που ξεκίνησε ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Έρσοϊ προβλέπεται η εγκατάσταση εκδοτηρίου εισιτηρίων σε συγκεκριμένο μέρος που έχει ήδη προετοιμαστεί για τους επισκέπτες και θα τεθεί σε λειτουργία στις 15 Ιανουαρίου.

Επιπλέον έχει γίνει η εγκατάσταση καμερών ασφαλείας, συστημάτων ανίχνευσης πυρκαγιάς καθώς και συστημάτων ανακοίνωσης έκτακτης ανάγκης, ενώ έχουν ληφθεί μέτρα προστασίας κατά μήκος της διαδρομής περιήγησης στα αξιοθέατα του τεμένους».

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι «οι υπήκοοι της Τουρκικής Δημοκρατίας που θα επισκέπτονται για σκοπούς θρησκευτικής λατρείας το τέμενος θα συνεχίσουν να εισέρχονται δωρεάν από την προβλεπόμενη για αυτό το λόγο είσοδο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.