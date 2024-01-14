Τις τελευταίες δραματικές ώρες στο κάστρο Μπαλμόραλ την ημέρα του θανάτου της Βασίλισσας Ελισάβετ, στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, αποκάλυψε η Daily Mail, σύμφωνα με χειόγραφο σημείωμα -ημερολόγιο του προσωπικού της γραμματέα, Έντουαρντ Γιανγκ, ο οποίος ήταν μαζί της μέχρι το τέλος.

Όπως αναφέρεται στο σημείωμα, η 96χρονη βασίλισσα πέθανε στον ύπνο της «πολύ ειρηνικά. Γλίστρησε μακριά. Γήρας. Δεν θα αντιλήφθηκε τίποτε. Κανένα πόνο».

Το χειρόγραφο του Γιάνγκ - το οποίο φυλάσσεται στα Βασιλικά Αρχεία - δεν είχε δημοσιοποιηθεί μέχρι την αποκάλυψη από τη εφημερίδα. Αποτελεί μέρος μια νέας βιογραφίας του βασιλιά Κάρολου, με τίτλο “Charles III: New King, New Court” (Κάρολος Γ’: Νέος βασιλιάς, νέα αυλή). The Inside Story", την οποία έχει γράψει ο βασιλικού συντάκτης της Mail, Robert Hardman.

Ο Κάρολος και οι σφραγισμένες επιστολές

Ο πρίγκιπας Κάρολος ενημερώθηκε για την επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και έφυγε τόσο ξαφνικά για την Σκωτία, που οι άνθρωποι του παλατιού δεν πρόλαβαν καν να ετοιμάσουν το αυτοκίνητό του.

Ο νυν βασιλιάς και η βασίλισσα Καμίλα πρόλαβαν και πέρασαν μία ώρα κατ’ ιδίαν με την ετοιμοθάνατη Ελισάβετ, προτού εκείνη ξεψυχήσει. O Κάρολος τηλεφώνησε σε Γουίλιαμ και Χάρι να σπεύσουν στη Σκωτία αλλά, ακόμα και τότε , Κάρολος πίστευε ότι η μητέρα του θα τα καταφέρει και θα ζήσει κάποιες ημέρες.

Μάλιστα, κάποια στιγμή βγήκε για λίγο από το δωμάτιο για να μία βόλτα στον κήπο, και τότε η Ελισάβετ άφησε την τελευταία της πνοή.

Από το Μπαλμόραλ τηλεφώνησαν στον βοηθό του Κάρολου που τον συνόδευε, και τότε αυτός τον αποκάλεσε «Μεγαλειότατε» για να του μεταφέρει την είδηση – σημάδι ότι αυτός ήταν πλέον ο βασιλιάς.

Σλυμφωνα με την Mail, λίγο αφότου ο σερ Έντουαρντ έγραψε το σημείωμά του, ένας υπηρέτης έφερε ένα κλειδωμένο κόκκινο κουτί με χαρτιά που βρέθηκαν στο νεκροκρέβατο της βασίλισσας Ελισάβετ.

Μέσα το κουτί υπήρχαν και δύο σφραγισμένες επιστολές της εκλειπούσης: Η μία απευθυνόταν στον γιο και διάδοχό της, τον νυν βασιλιά Κάρολο Γ’, και η άλλη προς τον σερ Έντουαρντ, αναφέρει η Mail.

Αυτό δείχνει ότι η 96χρονη Ελισάβετ είχε αντιληφθεί ότι πλησίαζε το τέλος της - αν και το περιεχόμενό τους είναι απίθανο να δημοσιοποιηθεί ποτέ.

Το κουτί περιείχε επίσης την τελευταία δουλειά που είχε να κάνει ως βασίλισσα: την επιλογή των υποψηφίων για το περίφημο Τάγμα Αξίας για τις αξιόλογες υπηρεσίες τους σε όλη την Κοινοπολιτεία.

»Ακόμη και στο νεκροκρέβατο της, είχε δουλειά να κάνει. Και την έκανε», γράφει ο Hardman, εξαίρωντας την απαράμιλλη αφοσίωση της Ελισάβετ στο καθήκον.

