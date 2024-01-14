Λογαριασμός
Νέα έκρηξη ηφαιστείου στην Ισλανδία, στην χερσόνησο Ρεϊκιάνες - Εκκενώνεται ξανά το Γκρίνταβικ - Εντυπωσιακή live εικόνα

Οι κάτοικοι της πόλης κλήθηκαν ξανά να εκκενώσουν τα σπίτια τους, λίγες μόλις εβδομάδες αφού επέστρεψαν σε αυτά, μετα την έκρηξη του ηφαιστείου στις 18 Δεκεμβρίου

Το ηφαίστειο στην χερσόνησο Ρεϊκιάνες, στη νοτιοδυτική Ισλανδία, εξερράγη ξανά σήμερα, σημαίνοντας και πάλι συναγερμό στις αρχές. 

Οι κάτοικοι της πόλης Γκρίνταβικ κλήθηκαν ξανά να εκκενώσουν τα σπίτια τους, λίγες μόλις εβδομάδες αφού επέστρεψαν σε αυτά, μετα την τελευταία έκρηξη του ηφαιστείου στις 18 Δεκεμβρίου. 

Η πιο πρόσφατη έκρηξη του ηφαιστείου στην χερσόνησο αυτή είχε αρχίσει στις 18 Δεκεμβρίου, μετά την πλήρη εκκένωση από τις αρχές της πόλης Γκρίνταβικ --από την οποία απομακρύνθηκαν περίπου 4.000 άνθρωποι-- και το κλείσιμο των σπα Blue Lagoon, που αποτελούν δημοφιλή τουριστικό προορισμό.

Το Γκρίνταβικ δεν κινδύνευσε τελικά από την έκρηξη του ηφαιστείου, καθώς η λάβα έρεε προς αντίθετη κατεύθυνση από την πόλη.

Δείτε ζωντανά εικόνα από το ηφαίστειο

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

