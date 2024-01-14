Το ηφαίστειο στην χερσόνησο Ρεϊκιάνες, στη νοτιοδυτική Ισλανδία, εξερράγη ξανά σήμερα, σημαίνοντας και πάλι συναγερμό στις αρχές.

Οι κάτοικοι της πόλης Γκρίνταβικ κλήθηκαν ξανά να εκκενώσουν τα σπίτια τους, λίγες μόλις εβδομάδες αφού επέστρεψαν σε αυτά, μετα την τελευταία έκρηξη του ηφαιστείου στις 18 Δεκεμβρίου.

Iceland volcano erupts again with Grindavik residents ordered to evacuate just weeks after returning to their homes https://t.co/stKNpiIp6S pic.twitter.com/hsNtEByaMt — Daily Mail Online (@MailOnline) January 14, 2024

— Thury Bjork (@thurybjork) January 14, 2024

🚨#BREAKING: Iceland Volcano has erupted for the Second Time now being extremely Dangerously Close to the town of Grindavík



📌#Grindavík | #Iceland



Currently After powerful earthquake swarms shaking the country's southwestern Reykjanes Peninsula volcano has erupted for the… pic.twitter.com/anh2kp23I8 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 14, 2024

Η πιο πρόσφατη έκρηξη του ηφαιστείου στην χερσόνησο αυτή είχε αρχίσει στις 18 Δεκεμβρίου, μετά την πλήρη εκκένωση από τις αρχές της πόλης Γκρίνταβικ --από την οποία απομακρύνθηκαν περίπου 4.000 άνθρωποι-- και το κλείσιμο των σπα Blue Lagoon, που αποτελούν δημοφιλή τουριστικό προορισμό.

Το Γκρίνταβικ δεν κινδύνευσε τελικά από την έκρηξη του ηφαιστείου, καθώς η λάβα έρεε προς αντίθετη κατεύθυνση από την πόλη.

Δείτε ζωντανά εικόνα από το ηφαίστειο

Watch live: Volcano erupts in southwest Iceland https://t.co/yGUv5B98T0 — The Independent (@Independent) January 14, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

