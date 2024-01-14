Τέσσερις μετανάστες έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς σήμερα Κυριακή και ένας τραυματίστηκε σοβαρά κοντά σε παραλία του Ζιμερέ (Πα-ντε-Καλαί) καθώς προσπαθούσαν με σκάφος να διασχίσουν τα παγωμένα νερά της Μάγχης, έγινε γνωστό από τη γαλλική ακτοφυλακή.

«Τέσσερις μετανάστες έχασαν τη ζωή τους και ένας μετανάστης σε επείγουσα κατάσταση διακομίσθηκε στο νοσοκομείο» της Βουλώνης, γνωστοποίησε στο AFP η γαλλική ακτοφυλακή, επιβεβαιώνοντας πληροφορία της τοπικής εφημερίδας La Voix du Nord.

Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 02:00 τοπική ώρα και οι δυνάμεις της τάξης που βρίσκονταν εκεί «ενημέρωσαν για την αναχώρηση σκάφους και για τους ανθρώπους που βρίσκονταν σε κίνδυνο στην θάλασσα», σύμφωνα με την ακτοφυλακή.

«Μεγάλος αριθμός των ναυαγών ανασύρθηκε από τη θάλασσα από τις δυνάμεις της τάξης που βρίσκονταν εκεί», πρόσθεσε.

Το ρυμουλκό επέμβασης Abeille Normandie «που βρισκόταν σε περιπολία στην περιοχή έρριξε το σκάφος του στη θάλασσα για να πάει να σώσει τους ναυαγούς» και "τότε" το πλήρωμα του σκάφους «εντόπισε ανθρώπους νεκρούς και χωρίς τις αισθήσεις τους στο νερό», συνέχισε η ίδια πηγή.

Στις 15 Δεκεμβρίου, δύο ακόμη μετανάστες έχασαν τη ζωή τους την ίδια ημέρα σε δύο ξεχωριστές προσπάθειες μεταναστών να διασχίσουν τη Μάγχη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.