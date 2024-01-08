Meteo: Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας με καταιγίδες και χιόνια ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα

Βαρομετρικό χαμηλό από το Νότιο Ιόνιο, κινούμενο ανατολικά θα προκαλέσει νέο κύμα κακοκαιρίας από τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας 8 Ιανουαρίου, αλλά κυρίως την Τρίτη 9 Ιανουαρίου, με βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες κυρίως στα νότια τμήματα, ενώ παράλληλα η κάθοδος ψυχρών αέριων μαζών σε συνδυασμό με την κίνηση του βαρομετρικού χαμηλού, θα προκαλέσει χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα κυρίως της βορειοανατολικής χώρας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, για τη Δευτέρα 08/01 οι βροχοπτώσεις στα δυτικά τις απογευματινές ώρες θα ενταθούν και βαθμιαία θα επεκταθούν ανατολικά, επηρεάζοντας έως τις νυχτερινές ώρες την Πελοπόννησο, τα νησιά του Νοτίου και Ανατολικού Αιγαίου. Τοπικές βροχές αναμένοται στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της Τρίτης 09/01, βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα, με τα φαινόμενα να είναι έντονα στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα και στη Νότια Πελοπόννησο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και πιθανόν της Εύβοιας, καθώς επίσης και σε περιοχές της Θράκης και των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου με χαμηλό υψόμετρο.

Στον παρακάτω Χάρτη, δίνεται το εκτιμώμενο αθροιστικό ύψος βροχής από τη Δευτέρα 08/01 έως και την Τρίτη 09/01/2024.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (Regional Precipitation Index), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης για την Τρίτη 09/01, όπου αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα, κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική).

Επιπλέον, θα πρέπει να επισημανθούν:

οι τοπικές χαλαζοπτώσεις στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα και πιθανόν στη Νότια Πελοπόννησο

η σημαντική ενίσχυση των ανέμων στο Αιγαίο, όπου θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ και τοπικά στο Βόρειο Αιγαίο θυελλώδεις 8 μποφόρ

η σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, όπου θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή αρχικά στα βόρεια και στη συνέχεια στα υπόλοιπα ανατολικά τμήματα.

Πηγή: skai.gr

