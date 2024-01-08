Σποραδικές καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα και από αργά το απόγευμα στις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπει η ΕΜΥ για σήμερα Δευτέρα.

Άστατος καιρός με βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη δυτική Ελλάδα, από αργά το απόγευμα στις Κυκλάδες και την Κρήτη και μεμονωμένες κατά διαστήματα στα Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 13 με 15 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί νωρίς το πρωί κατά τόπους στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού ανά περιοχές από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές κατά διαστήματα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, κυρίως της δυτικής Μακεδονίας.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι έως 6 μποφόρ. Το βράδυ στα δυτικά θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα ορεινά ηπειρωτικά.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 και τοπικά στο Ιόνιο 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα νότια.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Από αργά το απόγευμα στις Κυκλάδες και τη δυτική Κρήτη θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, πρόσκαιρα το πρωί έως 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα Δωδεκάνησα.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, πρόσκαιρα το πρωί έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Από το βράδυ θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από το βράδυ νεφώσεις.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το βράδυ βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 09-01-2024

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται στο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο, την Κρήτη, σε όλο το Αιγαίο και βαθμιαία τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια.

Τα φαινόμενα, που είναι πιθανό να είναι τοπικά έντονα, στα δυτικά γρήγορα θα σταματήσουν, ενώ από το απόγευμα στα ανατολικά βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τοπικά κυρίως στα κεντρικά και νότια ορεινά και ημιορεινά.



Οι άνεμοι στα νότια θα πνέουν δυτικοί 5 με 6 μποφόρ και βαθμιαία από το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους 7 με 8 μποφόρ. Στα βόρεια θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 4 με 6 και σταδιακά στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα τοπικά στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και θα φτάσει στα βόρεια και κεντρικά τους 8 με 10 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 14 με 16 βαθμούς και στα νησιά του Αιγαίου τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

