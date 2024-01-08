ΤΡΙΤΗ 9-1-24

Τοπικές καταιγίδες βασικά στο Α. Αιγαίο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα (κίτρινη προειδοποίηση).

Χιονοπτώσεις στα ορεινά - ημιορεινά κυρίως της Θεσσαλίας, Α. Στερεάς και Εύβοιας (κίτρινη προειδοποίηση).

Άνεμοι Β-ΒΑ με ένταση ως τα 9 μποφόρ (ΒΑ Αιγαίο).

ΤΕΤΑΡΤΗ 10-1-24

Δεν προβλέπεται αξιόλογης έντασης υετός.

Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων.

ΠΕΜΠΤΗ 10-1-24

Τοπικές καταιγίδες στο Ν. Ιόνιο και τη Δ-ΝΔ Πελοπόννησο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-1-24

Τοπικές καταιγίδες στη Ν. Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

ΣΑΒΒΑΤΟ 13-1-24

Πέρα από την πτώση της θερμοκρασίας και την επικράτηση ισχυρών Β-ΒΑ ανέμων, η νέα ψυχρή εισβολή δεν φαίνεται ικανή να προκαλέσει αξιόλογο υετό στη χώρα. Στις εξαιρέσεις οι ανατολικές και νότιες προσήνεμες στο ρεύμα περιοχές, θέμα που θα δούμε με περισσότερες λεπτομέρειες στα μέσα της εβδομάδας.

Πηγή: skai.gr

