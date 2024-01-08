Αντιμέτωποι με ένα πρωτοφανές φαινόμενο ήρθαν τα ξημερώματα οι κάτοικοι στο Αμόριο Σουφλίου, στον Εβρο, καθώςανεμοστρόβιλος «χτύπησε» το χωριό τους προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις, την πλατεία και άλλους κοινόχρηστους χώρους.

Ο ανεμοστρόβιλος που είχε μεγάλη ένταση, ξεκίνησε από την είσοδο του χωριού και κινήθηκε παράλληλα στην εθνική οδό, τον κάθετο άξονα Αρδανίου-Ορμενίου, όπου έπληξε τα πάντα σε μια απόσταση αρκετών μέτρων.

Το φαινόμενο ξήλωσε τις στέγες σπιτιών - οι περισσότερες κεραμοσκεπές - ξερίζωσε ή έσπασε δέντρα, παρέσυρε κάδoυς, έσπασε πινακίδες και τζάμια, ενώ σκόρπισε παντού κλαδιά, κεραμίδια και άλλα αντικείμενα.

