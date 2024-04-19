Σε επαγρύπνηση βρίσκονται οι Αρχές ενόψει της κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει τη χώρα μας και ιδιαίτερα 4 περιφέρειες. Βαρομετρικό χαμηλό συνοδευόμενο από μέτωπα προβλέπεται να προκαλέσει επιδείνωση του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, από σήμερα νωρίς το απόγευμα μέχρι αύριο Σάββατο (20-04-24) το μεσημέρι, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Μήνυμα, μέσω του 112, εστάλη σε κατοίκους της Θεσσαλίας, περιοχών της Κεντρικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, νησιά Βορείου Αιγαίου προειδοποιώντας τους για ισχυρές καταιγίδες-θυελλώδεις ανέμους από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 19/04/2024 έως το μεσημέρι του Σαββάτου 20/04/2024 στην περιοχή τους.

Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των φαινομένων στις απολύτως απαραίτητες.

📍#Θεσσαλία περιοχές #κεντρικής_Μακεδονίας #Στερεάς_Ελλάδας #νησιά_βορείου_Αιγαίου



🆘 Προειδοποιητικό μήνυμα για ισχυρές καταιγίδες-θυελλώδεις ανέμους από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 19/04/2024 έως το μεσημέρι του Σαββάτου 20/04/2024 στην περιοχή σας



Μήνυμα του 112 εστάλη στις 4 το απόγευμα και προς τους κατοίκους του Βόλου και της ευρύτερης περιοχής της Μαγνησίας από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται να περάσει από την περιοχή αργά σήμερα το απόγευμα μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου.

Συγκεκριμένα, στο μήνυμα του 112 ενημερώνεται ο πληθυσμός ότι πρόκειται για "Προειδοποιητικό μήνυμα για ισχυρές καταιγίδες -θυελλώδεις ανέμους από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 19/04/2024 ως το μεσημέρι του Σαββάτου 20/04/2024 στην περιοχή σας.Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες και ακολουθείστε τις οδηγίες των Αρχών".

Κικίλιας για κακοκαιρία: «Είμαστε όλοι εδώ μαζί σε επαγρύπνηση»

«Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα φαινόμενο. Βεβαίως δεν είναι της τάξης των φαινομένων που αντιμετωπίσαμε τις προηγούμενους μήνες. Όμως είναι σε ένα πεδίο επιβαρυμένο και ταλαιπωρημένο» δήλωσε ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας μετά το τέλος το σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας σχετικά με τα καιρικά φαινόμενα.

Ο κ. Κικίλιας μεταξύ άλλων είπε ότι έχει ζητήσει οι αρμόδιες υπηρεσίες να είναι σε διασπορά όλη την νύχτα και να υπάρχει παρακολούθηση ανά περιοχή της Θεσσαλίας και όχι μόνο.

«Η επαγρύπνηση πρέπει να είναι παντού. Όπως διαβάσατε και στο 112,καλό θα ήταν γι αυτές τις βραδινές ώρες που οι μετεωρολόγοι λένε ότι το φαινόμενο θα είναι σε πιο μεγάλη ένταση, να περιορίσουμε τις μετακινήσεις μας» είπε παράλληλα ο υπουργός και συμπλήρωσε: «Είναι σημαντικό ότι εργαζόμαστε στο κομμάτι της πρόληψης όλοι μαζί. Είναι σημαντικό ότι εργαζόμαστε και λειτουργούμε για το κομμάτι της πρόληψης όλοι μαζί. Είναι μια προσπάθεια που αφορά τους πάντες σε ένα οργανωμένο σύστημα το οποίο οφείλει σιγά σιγά να δει και τους αυτοματισμούς του και να λειτουργεί οργανωμένα και δομημένα».

Επιπλέον δήλωσε:

«Συγκλήθηκε πάλι σήμερα το πρωί η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου η οποία αναβάθμισε μερικώς την κακοκαιρία η οποία θα περάσει τις επόμενες ώρες από τη χώρα μας και με βάση αυτά τα δεδομένα, για προληπτικούς λόγους, αναχωρώ για τη Θεσσαλία όπου στις 3 η ώρα το μεσημέρι θα γίνει συντονιστικό, εκεί όπου έχουν αναπτυχθεί ούτως ή άλλως οι δυνάμεις Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Στρατού και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι μετεωρολόγοι μας και η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου μιλούν για μία κακοκαιρία η οποία θα πλήξει κατά κύριο λόγο, αυτές τις απογευματινές - βραδινές ώρες και μέχρι τα ξημερώματα, τη Θεσσαλία – πηγαίνω εκεί καθότι η περιοχή είναι επιβαρυμένη, όπως και το πεδίο εκεί, οπότε πρέπει να δείξουμε τη δέουσα προσοχή – την Πιερία, την Βόρεια Εύβοια, τις Σποράδες, το Βορειοανατολικό Αιγαίο και ίσως ένα κομμάτι της Χαλκιδικής. Θα περάσει, βέβαια, και από άλλες περιοχές.

Επαναλαμβάνω: σύντομης χρονικής διάρκειας απ’ ό,τι φαίνεται, με όγκο βροχής τα περίπου 90mm το 12ωρο ή στο σύνολο απ’ ό,τι βλέπω τα 120mm το 24ωρο. Με βάση τις υποδομές οι οποίες είναι ταλαιπωρημένες και με τα προβλήματα στη Θεσσαλία από την προηγούμενη μεγάλη θεομηνία, ήδη έχουμε κινηθεί τα τελευταία 24ωρα και όλος ο κρατικός μηχανισμός πρέπει να είναι έτοιμος και εκεί. Σας ευχαριστώ.»

Από την πλευρά του ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας τόνισε ότι όλες οι υπηρεσίες της Περιφέρειας είναι σε επιφυλακή.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι δήμαρχοι του νομού καθώς και εκπρόσωποι από την Αστυνομία, τον Στρατό και την Πυροσβεστική.

Κλειστά τα εσπερινά σχολεία



Μετά από εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Β. Ζιάκα, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δ. Κουρέτας αποφάσισε για σήμερα Παρασκευή 19 Απριλίου 2024, την αναστολή της λειτουργίας όλων των Εσπερινών σχολικών μονάδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας λόγω επικείμενων έντονων καιρικών φαινομένων .

Το έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών Φαινομένων εξέδωσε η ΕΜΥ, αναβαθμίζοντας το προηγούμενο έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού.

Με βάση τις προβλέψεις, τα φαινόμενα από τις βραδινές ώρες σήμερα Παρασκευή έως τις προμεσημβρινές ώρες αύριο Σάββατο θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα σε Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες (κυρίως Σκιάθο και Σκόπελο), Νότια Πιερία, Βόρεια Εύβοια, Νομός Φθιώτιδας (στα βόρεια), Νησιά ανατολικού Αιγαίου (κυρίως Χίο και Λέσβο).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ΕΜΥ βαρομετρικό χαμηλό συνοδευόμενο από μέτωπα προβλέπεται να προκαλέσει επιδείνωση του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, από σήμερα Παρασκευή (19-04-24) νωρίς το απόγευμα μέχρι αύριο Σάββατο (20-04-24) το μεσημέρι, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Τα έντονα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα δυτικά, γρήγορα θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, το ανατολικό Αιγαίο και αργότερα στα Δωδεκάνησα.

Τοπικές χαλαζοπτώσεις αναμένεται να εκδηλωθούν κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι και θα φτάσουν τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ.

Πιο αναλυτικά:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Παρασκευή (19-04-24)

α. Από νωρίς το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.

β. Από αργά το απόγευμα στη Θεσσαλία, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Πελοπόννησο και στα βόρεια τμήματα της ανατολικής Στερεάς (ν. Φθιώτιδας).

γ. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα και θα επηρεάσουν περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας

(κυρίως ν. Πιερίας, ν. Χαλκιδικής καθώς και τα θαλάσσια - παραθαλάσσια του ν. Σερρών και του ν. Καβάλας), τις Σποράδες, την Εύβοια

(κυρίως τα βόρεια τμήματα), τις Κυκλάδες, τη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

δ. Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά.

Σάββατο (20-04-24)

Μέχρι τις μεσημβρινές ώρες στη Θεσσαλία (κυρίως στον ν. Μαγνησίας και τα ανατολικά τμήματα του ν. Λάρισας), τις Σποράδες,

την Εύβοια (κυρίως τα βόρεια τμήματα), σε περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας (κυρίως ν. Πιερίας,

ν. Χαλκιδικής καθώς και τα θαλάσσια - παραθαλάσσια του ν. Σερρών και του ν. Καβάλας), τη Θράκη (κυρίως τα νότια και ανατολικά τμήματα),

τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Β. Τα φαινόμενα από τις βραδινές ώρες σήμερα Παρασκευή (19-04-24) έως τις προμεσημβρινές ώρες αύριο Σάββατο (20-04-24) θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στις παρακάτω περιοχές:

Ανατολική Θεσσαλία

Σποράδες (κυρίως Σκιάθο και Σκόπελο)

Νότια Πιερία

Βόρεια Εύβοια

Νομός Φθιώτιδας (στα βόρεια)

Νησιά ανατολικού Αιγαίου (κυρίως Χίο και Λέσβο)

Οπως αναφέρει η ΕΜΥ η επικαιροποίηση των εκτάκτων δελτίων θα γίνεται ανά δωδεκάωρο.

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr

