Μεταβολή του καιρού αρχικά στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και σταδιακά στη Θεσσαλία, τη δυτική Μακεδονία, την Πελοπόννησο (κυρίως τα δυτικά τμήματά της) και στα βόρεια τμήματα της ανατολικής Στερεάς, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που από το απόγευμα θα είναι τοπικά ισχυρές.

Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα και θα επηρεάσουν την κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τις Σποράδες, την Εύβοια (κυρίως τα βόρεια τμήματα), τις Κυκλάδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και πιθανώς τη δυτική Κρήτη. Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της βόρειας και της κεντρικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά αρχικά νότιοι 4 με 6 και από αργά το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί έως 7 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, τις βραδινές ώρες θα ενισχυθούν στα 6 με 7 μποφόρ και στο βόρειο Αιγαίο θα στραφούν σε βορειοανατολικούς ίδιας έντασης.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 18 με 20 βαθμούς και τοπικά στη νησιωτική χώρα τους 19 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Λίγες νεφώσεις οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες σταδιακά θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Σταδιακά τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα είναι τοπικά ισχυρά από τις απογευματινές ώρες στη δυτική Μακεδονία και από τις βραδινές ώρες σε περιοχές της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας (κυρίως ν. Πιερίας, ν. Θεσσαλονίκης, ν. Χαλκιδικής καθώς και στα θαλάσσια - παραθαλάσσια του ν. Σερρών και ν.Καβάλας). Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενισχυόμενοι τις βραδινές ώρες στα 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες. Από νωρίς το απόγευμα τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοι 4 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι σταδιακά από αργά το απόγευμα σε δυτικούς βορειοδυτικούς 5 με 6 και το βράδυ στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου και στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα είναι τοπικά ισχυρά κυρίως στα βόρεια τμήματα της Εύβοιας και της ανατολικής Στερεάς και την ανατολική Πελοπόννησο.

Ανατολικοί νοτιοανατολικοί και στη νοτιοανατολική Πελοπόννησο νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι σταδιακή στροφή των ανέμων σε νότιους 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Λίγες νεφώσεις που από αργά το απόγευμα θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρα στις Κυκλάδες και πιθανώς στη δυτική Κρήτη.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και μετά το μεσημέρι νότιοι 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 και στην Κρήτη έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις που από αργά το απόγευμα θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και το βράδυ σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 στρεφόμενοι μετά το μεσημέρι σε νότιους νοτιοανατολικούς 4 με 5 μποφόρ και το βράδυ 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ ενισχυόμενοι τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αρχικά αίθριος. Βαθμιαία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων τη νύχτα.

Ανεμοι: Αρχικά δυτικοί 3 με 4 στρεφόμενοι μετά το μεσημέρι σε νότιους 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Λίγες νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι σταδιακά θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 ενισχυόμενοι τη νύχτα στα 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-04-2024

Στην ανατολική χώρα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα μέχρι τις μεσημβρινές ώρες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και κατά τόπους στην Εύβοια. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν, στις περισσότερες περιοχές ο καιρός θα βελτιωθεί εκτός από τη Μακεδονία όπου θα παραμείνει άστατος.

Στη δυτική χώρα προβλέπεται άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και γρήγορη βελτίωση. Από το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και τη νύχτα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια και κεντρικά ορεινά της χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο βόρειο Αιγαίο βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 7 και τοπικά στα πελάγη 8 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα ενώ από τη νύχτα στα δυτικά θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις ελάχιστες τιμές της. Ως προς τις μέγιστες θα φτάσει στα βόρεια τους 16 με 18 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά καθώς και στη νησιωτική χώρα τους 19 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

