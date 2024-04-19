Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών Φαινομένων εξέδωσε η ΕΜΥ, αναβαθμίζοντας το προηγούμενο έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού. Με βάση τις προβλέψεις, τα φαινόμενα από τις βραδινές ώρες σήμερα Παρασκευή έως τις προμεσημβρινές ώρες αύριο Σάββατο θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα σε Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες (κυρίως Σκιάθο και Σκόπελο), Νότια Πιερία, Βόρεια Εύβοια, Νομός Φθιώτιδας (στα βόρεια), Νησιά ανατολικού Αιγαίου (κυρίως Χίο και Λέσβο).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ΕΜΥ βαρομετρικό χαμηλό συνοδευόμενο από μέτωπα προβλέπεται να προκαλέσει επιδείνωση του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, από σήμερα Παρασκευή (19-04-24) νωρίς το απόγευμα μέχρι αύριο Σάββατο (20-04-24) το μεσημέρι, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Τα έντονα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα δυτικά, γρήγορα θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, το ανατολικό Αιγαίο και αργότερα στα Δωδεκάνησα.

Τοπικές χαλαζοπτώσεις αναμένεται να εκδηλωθούν κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι και θα φτάσουν τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ.

Πιο αναλυτικά:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Παρασκευή (19-04-24)

α. Από νωρίς το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.

β. Από αργά το απόγευμα στη Θεσσαλία, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Πελοπόννησο και στα βόρεια τμήματα της ανατολικής Στερεάς (ν. Φθιώτιδας).

γ. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα και θα επηρεάσουν περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας

(κυρίως ν. Πιερίας, ν. Χαλκιδικής καθώς και τα θαλάσσια - παραθαλάσσια του ν. Σερρών και του ν. Καβάλας), τις Σποράδες, την Εύβοια

(κυρίως τα βόρεια τμήματα), τις Κυκλάδες, τη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

δ. Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά.

Αύριο Σάββατο (20-04-24)

Μέχρι τις μεσημβρινές ώρες στη Θεσσαλία (κυρίως στον ν. Μαγνησίας και τα ανατολικά τμήματα του ν. Λάρισας), τις Σποράδες,

την Εύβοια (κυρίως τα βόρεια τμήματα), σε περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας (κυρίως ν. Πιερίας,

ν. Χαλκιδικής καθώς και τα θαλάσσια - παραθαλάσσια του ν. Σερρών και του ν. Καβάλας), τη Θράκη (κυρίως τα νότια και ανατολικά τμήματα),

τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Β. Τα φαινόμενα από τις βραδινές ώρες σήμερα Παρασκευή (19-04-24) έως τις προμεσημβρινές ώρες αύριο Σάββατο (20-04-24) θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στις παρακάτω περιοχές:

Ανατολική Θεσσαλία

Σποράδες (κυρίως Σκιάθο και Σκόπελο)

Νότια Πιερία

Βόρεια Εύβοια

Νομός Φθιώτιδας (στα βόρεια)

Νησιά ανατολικού Αιγαίου (κυρίως Χίο και Λέσβο)

Οπως αναφέρει η ΕΜΥ η επικαιροποίηση των εκτάκτων δελτίων θα γίνεται ανά δωδεκάωρο.

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συντονιστικού Οργάνου

Ενόψει της επικείμενης κακοκαιρίας θα πραγματοποιηθεί στις 15.00 στη Νέα Περιφέρεια Θεσσαλίας στη Λάρισα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλια.

Υπενθυμίζεται πως σήμερα το πρωί συγκλήθηκε πάλι η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, η οποία αναβάθμισε μερικώς την κακοκαιρία η οποία θα περάσει τις επόμενες ώρες από τη χώρα μας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως προέκυψε από τη συνεδρίαση της Επιτροπής, εξετάζεται η πιθανότητα έκδοσης μηνυμάτων 112 στις περιοχές που αναμένεται να πληγούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.