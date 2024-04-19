Κακοκαιρία εξπρές: Μήνυμα από το 112 στη Θεσσαλία

Μήνυμα από το 112 εστάλη πριν από λίγο στους κατοίκους της Θεσσαλίας ενόψει του νέου κύματος κακοκαιρίας που αναμένεται να «σαρώσει» τη χώρα.

Πρόκειται για προειδοποιητικό μήνυμα για ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους από απόψε το βράδυ μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου.

Οι πολίτες καλούνται, δεδομένων των ακραίων καιρικών συνθηκών που αναμένεται να επικρατήσουν στην περιοχή, να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Σημειώνεται πως προειδοποιητικά μηνύματα εστάλησαν από το 112 και στην Κεντρική Μακεδονία, την Στερεά Ελλάδα, τις Σποράδες, τα νησιά του βόρειου Αιγαίου και τη Βόρεια Εύβοια.

📍#Θεσσαλία περιοχές #κεντρικής_Μακεδονίας #Στερεάς_Ελλάδας #νησιά_βορείου_Αιγαίου



🆘 Προειδοποιητικό μήνυμα για ισχυρές καταιγίδες-θυελλώδεις ανέμους από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 19/04/2024 έως το μεσημέρι του Σαββάτου 20/04/2024 στην περιοχή σας



‼️ Περιορίστε τις… — 112 Greece (@112Greece) April 19, 2024

Μήνυμα του 112 εστάλη στις 4 το απόγευμα και προς τους κατοίκους του Βόλου και της ευρύτερης περιοχής της Μαγνησίας από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται να περάσει από την περιοχή αργά σήμερα το απόγευμα μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου.

Συγκεκριμένα, στο μήνυμα του 112 ενημερώνεται ο πληθυσμός ότι πρόκειται για "Προειδοποιητικό μήνυμα για ισχυρές καταιγίδες -θυελλώδεις ανέμους από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 19/04/2024 ως το μεσημέρι του Σαββάτου 20/04/2024 στην περιοχή σας.Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες και ακολουθείστε τις οδηγίες των Αρχών".

Κικίλιας για κακοκαιρία: «Είμαστε όλοι εδώ μαζί σε επαγρύπνηση»

«Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα φαινόμενο. Βεβαίως δεν είναι της τάξης των φαινομένων που αντιμετωπίσαμε τις προηγούμενους μήνες. Όμως είναι σε ένα πεδίο επιβαρυμένο και ταλαιπωρημένο» δήλωσε ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας μετά το τέλος το σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας σχετικά με τα καιρικά φαινόμενα.

Ο κ. Κικίλιας μεταξύ άλλων είπε ότι έχει ζητήσει οι αρμόδιες υπηρεσίες να είναι σε διασπορά όλη την νύχτα και να υπάρχει παρακολούθηση ανά περιοχή της Θεσσαλίας και όχι μόνο.

«Η επαγρύπνηση πρέπει να είναι παντού. Όπως διαβάσατε και στο 112,καλό θα ήταν γι αυτές τις βραδινές ώρες που οι μετεωρολόγοι λένε ότι το φαινόμενο θα είναι σε πιο μεγάλη ένταση, να περιορίσουμε τις μετακινήσεις μας» είπε παράλληλα ο υπουργός και συμπλήρωσε: «Είναι σημαντικό ότι εργαζόμαστε στο κομμάτι της πρόληψης όλοι μαζί. Είναι σημαντικό ότι εργαζόμαστε και λειτουργούμε για το κομμάτι της πρόληψης όλοι μαζί. Είναι μια προσπάθεια που αφορά τους πάντες σε ένα οργανωμένο σύστημα το οποίο οφείλει σιγά σιγά να δει και τους αυτοματισμούς του και να λειτουργεί οργανωμένα και δομημένα».

Από την πλευρά του ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας τόνισε ότι όλες οι υπηρεσίες της Περιφέρειας είναι σε επιφυλακή.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι δήμαρχοι του νομού καθώς και εκπρόσωποι από την Αστυνομία, τον Στρατό και την Πυροσβεστική.

Κλειστά τα εσπερινά σχολεία



Μετά από εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Β. Ζιάκα, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δ. Κουρέτας αποφάσισε για σήμερα Παρασκευή 19 Απριλίου 2024, την αναστολή της λειτουργίας όλων των Εσπερινών σχολικών μονάδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας λόγω επικείμενων έντονων καιρικών φαινομένων .

Το έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών Φαινομένων εξέδωσε η ΕΜΥ, αναβαθμίζοντας το προηγούμενο έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού.

Με βάση τις προβλέψεις, τα φαινόμενα από τις βραδινές ώρες σήμερα Παρασκευή έως τις προμεσημβρινές ώρες αύριο Σάββατο θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα σε Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες (κυρίως Σκιάθο και Σκόπελο), Νότια Πιερία, Βόρεια Εύβοια, Νομός Φθιώτιδας (στα βόρεια), Νησιά ανατολικού Αιγαίου (κυρίως Χίο και Λέσβο).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ΕΜΥ βαρομετρικό χαμηλό συνοδευόμενο από μέτωπα προβλέπεται να προκαλέσει επιδείνωση του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, από σήμερα Παρασκευή (19-04-24) νωρίς το απόγευμα μέχρι αύριο Σάββατο (20-04-24) το μεσημέρι, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Τα έντονα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα δυτικά, γρήγορα θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, το ανατολικό Αιγαίο και αργότερα στα Δωδεκάνησα.

Τοπικές χαλαζοπτώσεις αναμένεται να εκδηλωθούν κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι και θα φτάσουν τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ.

Πιο αναλυτικά:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Παρασκευή (19-04-24)

α. Από νωρίς το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.

β. Από αργά το απόγευμα στη Θεσσαλία, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Πελοπόννησο και στα βόρεια τμήματα της ανατολικής Στερεάς (ν. Φθιώτιδας).

γ. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα και θα επηρεάσουν περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας

(κυρίως ν. Πιερίας, ν. Χαλκιδικής καθώς και τα θαλάσσια - παραθαλάσσια του ν. Σερρών και του ν. Καβάλας), τις Σποράδες, την Εύβοια

(κυρίως τα βόρεια τμήματα), τις Κυκλάδες, τη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

δ. Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά.

Αύριο Σάββατο (20-04-24)

Μέχρι τις μεσημβρινές ώρες στη Θεσσαλία (κυρίως στον ν. Μαγνησίας και τα ανατολικά τμήματα του ν. Λάρισας), τις Σποράδες,

την Εύβοια (κυρίως τα βόρεια τμήματα), σε περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας (κυρίως ν. Πιερίας,

ν. Χαλκιδικής καθώς και τα θαλάσσια - παραθαλάσσια του ν. Σερρών και του ν. Καβάλας), τη Θράκη (κυρίως τα νότια και ανατολικά τμήματα),

τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Β. Τα φαινόμενα από τις βραδινές ώρες σήμερα Παρασκευή (19-04-24) έως τις προμεσημβρινές ώρες αύριο Σάββατο (20-04-24) θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στις παρακάτω περιοχές:

Ανατολική Θεσσαλία

Σποράδες (κυρίως Σκιάθο και Σκόπελο)

Νότια Πιερία

Βόρεια Εύβοια

Νομός Φθιώτιδας (στα βόρεια)

Νησιά ανατολικού Αιγαίου (κυρίως Χίο και Λέσβο)

Οπως αναφέρει η ΕΜΥ η επικαιροποίηση των εκτάκτων δελτίων θα γίνεται ανά δωδεκάωρο.

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συντονιστικού Οργάνου

Ενόψει της επικείμενης κακοκαιρίας ορίστηκε σύσκεψη στις 15:00 στη Νέα Περιφέρεια Θεσσαλίας στη Λάρισα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλια.

Υπενθυμίζεται πως σήμερα το πρωί συγκλήθηκε πάλι η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, η οποία αναβάθμισε μερικώς την κακοκαιρία η οποία θα περάσει τις επόμενες ώρες από τη χώρα μας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως προέκυψε από τη συνεδρίαση της Επιτροπής, εξετάζεται η πιθανότητα έκδοσης μηνυμάτων 112 στις περιοχές που αναμένεται να πληγούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

