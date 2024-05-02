Ένας πληροφοριοδότης που κατηγόρησε προμηθευτή της Boeing ότι αγνόησε ελαττώματα στην παραγωγή του αεροσκάφος 737 MAX πέθανε αιφνίδια. Είναι ο δεύτερος πληροφοριοδότης για την υπόθεση που πεθαίνει ξαφνικά.



Ο Τζόσουα Ντιν, ελεγκτής ποιότητας για τον προμηθευτή της Boeing Spirit AeroSystems πέθανε ξαφνικά την Τρίτη σε ηλικία 44 ετών από σοβαρή μόλυνση.

Πηγή: skai.gr

Είχε ανακοινώσειαπό την εταιρεία αφού έθεσε ερωτήματα σχετικά με το εργοστάσιο παραγωγής της Spirit AeroSystems στην πόλη Γουίτσιτα του Κάνσας.Ο θάνατος του Ντιν επιβεβαιώθηκε από τη συντετριμμένη οικογένειά του σε δήλωσή τους στους Seattle Times.Η μητέρα του Ντιν έγραψε σε ανάρτηση στο Facebook τον περασμένο μήνα ότι ο γιος της «πάλεψε για τη ζωή του» αφού προσβλήθηκε από πνευμονία και υπέστη εγκεφαλικό μετά από λοίμωξη από(MRSA).Οι Seattle Times, που ανακοίνωσαν την είδηση, τόνισαν ότι ο Ντιν ήταν «ήταν καλά στην υγεία του και διακρινόταν για τον υγιεινό τρόπο ζωής». Το MRSA είναι συνήθως ενδονοσοκομειακή λοίμωξη με περίπου 25% θνησιμότητα σε ανεπτυγμένες χώρες.Σημειώνεται ότι στις αρχές Μαρτίου ο πληροφοριοδότης της Boeing Τζον Μπάρνετ βρέθηκε νεκρός. Οι αρχές της Νότιας Καρολίνας ανέφεραν ως αιτία θανάτου του 62χρονου τον αυτοπυροβολισμό.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.