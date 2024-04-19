Σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της προχώρησε η ΕΜΥ. Σήμερα Παρασκευή βαρομετρικό χαμηλό στα δυτικά, συνοδευόμενο από μέτωπα, θα κινηθεί ανατολικά και προβλέπεται να προκαλέσει επιδείνωση του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος τη χώρας από νωρίς το απόγευμα μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις.



Τα έντονα φαινόμενα που θα ξεκινήσουν από τα δυτικά, γρήγορα θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, το ανατολικό Αιγαίο και πιθανώς τη δυτική Κρήτη και αργότερα στα Δωδεκάνησα.



Οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι και θα φτάσουν τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ.

Πιο αναλυτικά:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Παρασκευή (19-04-24)

α. Από νωρίς το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.

β. Από αργά το απόγευμα στη Θεσσαλία, τη δυτική Μακεδονία, την Πελοπόννησο (κυρίως τα δυτικά τμήματά της) και στα βόρεια τμήματα της ανατολικής Στερεάς.

γ. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα και θα επηρεάσουν περιοχές της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας (κυρίως ν. Πιερίας, ν. Θεσσαλονίκης, ν. Χαλκιδικής καθώς και τα θαλάσσια - παραθαλάσσια του ν. Σερρών και ν. Καβάλας), τις Σποράδες, την Εύβοια (κυρίως τα βόρεια τμήματα), τις Κυκλάδες τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και πιθανώς τη δυτική Κρήτη.

δ. Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά.

Το Σάββατο (20-04-24)

Μέχρι τις μεσημβρινές ώρες θα επηρεαστούν η Θεσσαλία, οι Σποράδες, περιοχές της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας (κυρίως ν. Πιερίας, ν. Θεσσαλονίκης, ν. Χαλκιδικής καθώς και τα θαλάσσια - παραθαλάσσια του ν. Σερρών και ν. Καβάλας), η Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και και κατά τόπους η Εύβοια (κυρίως τα βόρεια τμήματα).

Η επικαιροποίηση των προγνώσεων θα γίνεται ανά δωδεκάωρο.

Στη Θεσσαλία μεταβαίνει για προληπτικούς λόγους ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, ενόψει των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν περιοχές της χώρας.

