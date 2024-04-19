Στη Θεσσαλία μεταβαίνει για προληπτικούς λόγους ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, ενόψει των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν περιοχές της χώρας.

«Συγκλήθηκε πάλι σήμερα το πρωί η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, η οποία αναβάθμισε μερικώς την κακοκαιρία η οποία θα περάσει τις επόμενες ώρες από τη χώρα μας.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, για προληπτικούς λόγους, αναχωρώ για τη Θεσσαλία όπου στις 3 η ώρα το μεσημέρι θα γίνει Συντονιστικό, εκεί που έχουν αναπτυχθεί ούτως η άλλως οι δυνάμεις Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Στρατού και Τοπικής Αυτοδιοίκησης», δήλωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Επιπλέον, ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι οι μετεωρολόγοι και η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου μιλούν για μία κακοκαιρία η οποία θα πλήξει -κατά κύριο λόγο- τις μεταπογευματινές, βραδινές ώρες και μέχρι τα ξημερώματα τη Θεσσαλία.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, όπως προέκυψε από τη συνεδρίαση της Επιτροπής, εξετάζεται η πιθανότητα έκδοσης μηνυμάτων 112 στις περιοχές που αναμένεται να πληγούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

«Πηγαίνω εκεί καθ' ότι η περιοχή είναι επιβαρυμένη και το πεδίο εκεί οπότε πρέπει να δείξουμε τη δέουσα προσοχή», επεσήμανε ο υπουργός ενώ ανέφερε ότι η κακοκαιρία αναμένεται να περάσει και από άλλες περιοχές, όπως η Πιερία, η Βόρεια Εύβοια, οι Σποράδες, το Βορειοανατολικό Αιγαίο και ίσως ένα κομμάτι της Χαλκιδικής.

«Επαναλαμβάνω, σύντομης χρονικής διάρκειας απ' ότι φαίνεται με όγκο βροχής τα περίπου τα 90mm το 12ωρο ή στο σύνολο απ' ότι βλέπω τα 120mm στο 24ωρο.

Με βάση τις υποδομές οι οποίες είναι ταλαιπωρημένες και με προβλήματα στη Θεσσαλία από την προηγούμενη μεγάλη θεομηνία, νομίζουμε -και για αυτό έχουμε κινηθεί ήδη τα τελευταία 24ωρα- όλος ο κρατικός μηχανισμός πρέπει να είναι έτοιμος και εκεί», υπογράμμισε ο κ. Κικίλιας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.