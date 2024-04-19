Λογαριασμός
Η κακοκαιρία «επελαύνει» στο Πήλιο με σφοδρή καταιγίδα – Πλημμύρισαν οι δρόμοι σε Μηλιές και Ζαγορά

Μεγάλη ποσότητα νερού στο βουνό των Κενταύρων

Η κακοκαιρία στο Πήλιο: Σφοδρή καταιγίδα – Πλημμύρισαν δρόμοι

Το νέο ισχυρό κύμα κακοκαιρίας ξεκίνησε να σφυροκοπά τη Μαγνησία, με καταιγίδες και χαλαζόπτωση σε Νότιο και Ανατολικό Πήλιο.

Μεγάλη ποσότητα νερού πέφτει αυτή την ώρα σε όλο το βουνό των Κενταύρων, πλημμυρίζοντας δρόμους και σοκάκια σε Ζαγορά, Μηλιές και άλλα χωριά.

Ισχυρή καταιγίδα χτυπά όμως αυτή την ώρα και τα νησιά των Βορείων Σποράδων, Σκιάθο και Σκόπελο.

Πηγή: Thenewspaper

TAGS: κακοκαιρία Πήλιο
