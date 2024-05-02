Την ένταξή τους στην τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών βάσει της οποίας προβλέπεται «ανώτατη προμήθεια σε συναλλαγές με ποσά έως δέκα ευρώ που διενεργούνται με κάρτες εκδόσεως στην Ελλάδα», ζητούν οι φαρμακοποιοί.

Στη συγκεκριμένη διάταξη, όπως αναφέρει σε επιστολή του προς τον υπουργό Οικονομικών Κ. Χατζηδάκη ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ), εντάχθηκαν δραστηριότητες όπως πρακτορεία Τύπου, περίπτερα, ψιλικατζίδικα, mini market, παντοπωλεία, ραφεία, στεγνοκαθαριστήρια, καταστήματα καπνικών προϊόντων, γαλακτοκομικών, ζαχαρωδών ειδών κ.λπ.

«Διερωτώμεθα ποιος επέλεξε και με ποιες διαδικασίες και κριτήρια τη λίστα των συγκεκριμένων επαγγελμάτων, το Υπουργείο Οικονομικών, τα funds που έχουν εγκατασταθεί ως ενδιάμεσοι πάροχοι POS ή οι Τράπεζες οι οποίες παράλληλα "νίπτουν τας χείρας τους" σχετικά με την δική τους επίδραση στους όρους χρήσης τους;», αναφέρει ο ΠΦΣ, θέτοντας το ερώτημα:

«Αλήθεια ποιον εξυπηρετεί αυτός ο περιορισμένος κατάλογος; Σίγουρα όχι τις επιχειρήσεις, σίγουρα όχι τους πολίτες οι οποίοι το πιθανότερο είναι ότι επωμίζονται καθημερινά την αναπροσαρμογή του κόστους προϊόντων και υπηρεσιών λόγω αυτής της επιβάρυνσης των συναλλαγών με μεγαλύτερες προμήθειες σε εκατομμύρια πράξεις, δεδομένης της εκρηκτικής αύξησης της χρήσης καρτών στις πληρωμές».

Ο ΠΦΣ τονίζει ότι «ένας μεγάλος αριθμός φαρμακείων εμφανίζει χαμηλούς τζίρους» και παράλληλα «συνολικά ο κλάδος, επιδεικνύει υψηλή φορολογική συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια».

«Παρ' όλα αυτά ο υπουργός Οικονομικών αποφάσισε να επιλέξει τη συγκεκριμένη λίστα αγνοώντας όλα αυτά, ευνοώντας τελικά τους λίγους και ισχυρούς ενδιάμεσους στην αλυσίδα πληρωμών δηλαδή τις τράπεζες και τα funds, αντί να απαιτήσει χαμηλές προμήθειες σε μικρά κόστη συναλλαγών, προς όφελος των περισσοτέρων. Επιβάλλεται από τον υπουργό Οικονομικών να μας εντάξει σε αυτή την κατηγορία έστω και εκ των υστέρων», καταλήγει ο ΠΦΣ.



Πηγή: skai.gr

